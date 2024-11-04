https://ria.ru/20241104/vybory-1981754031.html

Молдавия пошла по стопам Румынии в выборе президента, считает политолог

Молдавия пошла по стопам Румынии в выборе президента, считает политолог - РИА Новости, 04.11.2024

Молдавия пошла по стопам Румынии в выборе президента, считает политолог

Молдавия пошла по стопам Румынии в выборе президента, заявил политолог, директор Центра анализа Balkan-center Сергей Манастырлы. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T05:33

2024-11-04T05:33

2024-11-04T05:33

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майя санду

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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Молдавия пошла по стопам Румынии в выборе президента, заявил политолог, директор Центра анализа Balkan-center Сергей Манастырлы. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98,87% протоколов со всех участков ЦИК Молдавии сообщил, что действующий президент страны Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,03% голосов, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло – 44,97%. Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. Если брать результаты голосования исключительно в Молдавии, то по подсчетам 100% протоколов, у Стояногло результат 51,19%, у Санду – 48,81%. "Молдова идёт по стопам Румынии. На президентских выборах 2009 года Траян Бэсеску во втором туре победил своего конкурента Мирчу Джоанэ с минимальным отрывом в один процент – благодаря голосам диаспоры. Спустя восемь лет выяснится, что румынские власти "скорректировали" голосование диаспоры путём масштабных фальсификаций, но это станет известно только спустя восемь лет", – написал Манастырлы в своём Telegram-канале, комментируя результаты второго тура президентских выборов в Молдавии. Действующий президент Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признаёт значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнёра, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло – 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981749911.html

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молдавия, румыния, россия, майя санду, александр стояногло, траян бэсеску, выборы в молдавии — 2024, в мире