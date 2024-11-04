Вучич назвал цель Сербии до 2027 года
Вучич назвал целью Сербии до 2027 года выполнение всех условий по реформам ЕС
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Цель Сербии – до 2027 года выполнить все условия повестки роста и реформ ЕС, вне зависимости от того, станет ли страна членом Евросоюза, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жоффре вручил Вучичу в понедельник ежегодный доклад Еврокомиссии о Сербии за 2024 год.
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"Мы на европейском пути, ЕС – наш самый большой внешнеторговый партнер, мы себе поставили целью до 2027 года выполнить все обязательства по повестке роста и повестке реформ, вне зависимости от того станем ли членом (ЕС – ред.) или нет. Обещать вам, что мы станем членом не могу, никто не может вам обещать, но можем выполнить почти все критерии, можем", - заявил сербский лидер на брифинге по итогам встречи.
"Есть вещи, которые мы не выполнили, они касаются согласования нашей внешней политики, прежде всего, по вопросу введения санкций в отношении РФ, а также введения виз для некоторых государств", - указал Вучич и уточнил, что есть 16 стран с которыми ЕС поддерживает визовый, а Сербия – безвизовый режим.
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В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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