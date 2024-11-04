https://ria.ru/20241104/vsk-1981842441.html
Фигурантка дела экс-главы ВСК Белкова признала вину
Фигурантка дела экс-главы ВСК Белкова признала вину - РИА Новости, 04.11.2024
Фигурантка дела экс-главы ВСК Белкова признала вину
Фигурантка дела бывшего главы Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова о махинациях с покупкой томографа, гендиректор ООО "Стройхимпроект" Елена... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:50
2024-11-04T21:50
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Фигурантка дела бывшего главы Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова о махинациях с покупкой томографа, гендиректор ООО "Стройхимпроект" Елена Ляхович признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием, рассказал РИА Новости адвокат Белкова Роман Костенко. Ранее суд арестовал Белкова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ). "Ляхович признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, Белков, находясь в должности гендиректора публично-правовой Военно-строительной компании, при исполнении гособоронзаказа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Ляхович. Согласно условиям договора, "Стройхимпроект" обязался поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Работу ВСК тогда курировал ныне бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Следствие считает стоимость завышенной. Сам Белков вину не признает. "Он не признает показания Ляхович, что знал о реальной стоимости аппарата, проводилась очная ставка, материалами дела ее показания не подтверждаются, она оговорила Белкова. Из доказательств у следствия есть только ее показания", - рассказал адвокат. Он добавил, что после дачи показаний Ляхович отпустили из-под стражи, сам же Белков находится в СИЗО. Дело в отношении Ляхович поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы, дата рассмотрения пока не назначена. Дело будет рассмотрено без изучения доказательств в особом порядке.
https://ria.ru/20241103/rassledovanie-1981662575.html
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происшествия, москва, россия, тимур иванов
Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов
Фигурантка дела экс-главы ВСК Белкова признала вину
Фигурантка дела экс-главы ВСК о махинациях с покупкой томографа признала вину
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Фигурантка дела бывшего главы Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова о махинациях с покупкой томографа, гендиректор ООО "Стройхимпроект" Елена Ляхович признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием, рассказал РИА Новости адвокат Белкова Роман Костенко.
Ранее суд арестовал Белкова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ
).
"Ляхович признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Белков, находясь в должности гендиректора публично-правовой Военно-строительной компании, при исполнении гособоронзаказа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Ляхович. Согласно условиям договора, "Стройхимпроект" обязался поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы
.
Работу ВСК тогда курировал ныне бывший замминистра обороны Тимур Иванов
. Следствие считает стоимость завышенной. Сам Белков вину не признает.
"Он не признает показания Ляхович, что знал о реальной стоимости аппарата, проводилась очная ставка, материалами дела ее показания не подтверждаются, она оговорила Белкова. Из доказательств у следствия есть только ее показания", - рассказал адвокат.
Он добавил, что после дачи показаний Ляхович отпустили из-под стражи, сам же Белков находится в СИЗО.
Дело в отношении Ляхович поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы, дата рассмотрения пока не назначена. Дело будет рассмотрено без изучения доказательств в особом порядке.