https://ria.ru/20241104/voyna-1981788661.html

Эксперт рассказал, как избежать Третьей мировой войны

Эксперт рассказал, как избежать Третьей мировой войны - РИА Новости, 04.11.2024

Эксперт рассказал, как избежать Третьей мировой войны

Избежать Третьей мировой войны сейчас можно только повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях на период в 15-20 лет, считает научный... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:40

2024-11-04T13:40

2024-11-04T13:40

россия

сочи

сергей караганов

высшая школа экономики (вшэ)

в мире

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СОЧИ, 4 ноя - РИА Новости. Избежать Третьей мировой войны сейчас можно только повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях на период в 15-20 лет, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ; почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. “Мы будем жить через длительный период конфликтов и войн. Сейчас наша первая задача, к сожалению, не о том, как договориться, а задача - избежать Третьей мировой войны. Пока, в нынешних очень острых обстоятельствах, я полагаю, это можно только сделать повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях на этот период 15-20 лет.... Сейчас мы возвращаем этот инструмент в свою внешнеполитическую практику и вообще на мировую арену”, - сказал эксперт в ходе сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". “Я надеюсь, что он начнет действовать. Таким образом, позволит нам прожить этот период острой борьбы, острых противоречий не только между Россией и Западом, но и если будут противоречия внутри не Запада”, - сказал эксперт в ходе сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое пройдет с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".

https://ria.ru/20241015/bayden-1978217237.html

https://ria.ru/20241014/karaganov-1977877690.html

россия

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сочи, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), в мире