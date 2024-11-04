Эксперт рассказал, как избежать Третьей мировой войны
Караганов: избежать Третьей мировой можно повышением роли ядерного сдерживания
© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты
© Фото : ЦТАК
Запуск ракеты. Архивное фото
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СОЧИ, 4 ноя - РИА Новости. Избежать Третьей мировой войны сейчас можно только повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях на период в 15-20 лет, считает научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ; почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
“Мы будем жить через длительный период конфликтов и войн. Сейчас наша первая задача, к сожалению, не о том, как договориться, а задача - избежать Третьей мировой войны. Пока, в нынешних очень острых обстоятельствах, я полагаю, это можно только сделать повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях на этот период 15-20 лет.... Сейчас мы возвращаем этот инструмент в свою внешнеполитическую практику и вообще на мировую арену”, - сказал эксперт в ходе сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
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“Я надеюсь, что он начнет действовать. Таким образом, позволит нам прожить этот период острой борьбы, острых противоречий не только между Россией и Западом, но и если будут противоречия внутри не Запада”, - сказал эксперт в ходе сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Двадцать первое ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в понедельник в Сочи. Тема заседания, которое пройдет с 4 по 7 ноября, - "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".