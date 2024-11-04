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Россия преодолевает вызовы благодаря сплоченности общества, заявил Володин - РИА Новости, 04.11.2024
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08:30 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/volodin-1981761804.html
Россия преодолевает вызовы благодаря сплоченности общества, заявил Володин
Россия преодолевает вызовы благодаря сплоченности общества, заявил Володин - РИА Новости, 04.11.2024
Россия преодолевает вызовы благодаря сплоченности общества, заявил Володин
Попытки изолировать Россию и разорвать экономику в клочья закончились провалом для их инициаторов, страна преодолевает все вызовы благодаря сплоченности... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:30
2024-11-04T08:30
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Попытки изолировать Россию и разорвать экономику в клочья закончились провалом для их инициаторов, страна преодолевает все вызовы благодаря сплоченности общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню народного единства в своем Telegram-канале. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "За последние годы против нашей страны введено более 22 тысяч незаконных санкций. Но именно благодаря сплочённости общества Россия преодолевает все вызовы и проблемы, становясь более сильной. Попытки изолировать нашу страну и разорвать в клочья её экономику закончились для их инициаторов провалом. Общество консолидировалось вокруг Президента Путина. Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее. В единстве — наша сила!" - написал Володин. Председатель Госдумы отметил, что День народного единства напоминает о важности сплочённости и силе духа народа. "В этот день мы вспоминаем события 1612 года, когда люди разных сословий объединились ради общей цели — защиты Родины от врагов. Дух единения живёт в наших сердцах и сегодня, помогая справляться с трудностями и достигать новых целей", - подчеркнул он. Володин пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
https://ria.ru/20241028/rabochaya_nedelya-1980419154.html
https://ria.ru/20241102/den-1981448853.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество, день народного единства
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, День народного единства
Россия преодолевает вызовы благодаря сплоченности общества, заявил Володин

Володин заявил, что попытки изолировать Россию и повредить экономике провалились

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Попытки изолировать Россию и разорвать экономику в клочья закончились провалом для их инициаторов, страна преодолевает все вызовы благодаря сплоченности общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню народного единства в своем Telegram-канале.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
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"За последние годы против нашей страны введено более 22 тысяч незаконных санкций. Но именно благодаря сплочённости общества Россия преодолевает все вызовы и проблемы, становясь более сильной. Попытки изолировать нашу страну и разорвать в клочья её экономику закончились для их инициаторов провалом. Общество консолидировалось вокруг Президента Путина. Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее. В единстве — наша сила!" - написал Володин.
Председатель Госдумы отметил, что День народного единства напоминает о важности сплочённости и силе духа народа.
"В этот день мы вспоминаем события 1612 года, когда люди разных сословий объединились ради общей цели — защиты Родины от врагов. Дух единения живёт в наших сердцах и сегодня, помогая справляться с трудностями и достигать новых целей", - подчеркнул он.
Володин пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбществоДень народного единства
 
 
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