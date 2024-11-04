https://ria.ru/20241104/volodin-1981761804.html

Россия преодолевает вызовы благодаря сплоченности общества, заявил Володин

Россия преодолевает вызовы благодаря сплоченности общества, заявил Володин - РИА Новости, 04.11.2024

Россия преодолевает вызовы благодаря сплоченности общества, заявил Володин

Попытки изолировать Россию и разорвать экономику в клочья закончились провалом для их инициаторов, страна преодолевает все вызовы благодаря сплоченности... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:30

2024-11-04T08:30

2024-11-04T08:30

россия

вячеслав володин

госдума рф

общество

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Попытки изолировать Россию и разорвать экономику в клочья закончились провалом для их инициаторов, страна преодолевает все вызовы благодаря сплоченности общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню народного единства в своем Telegram-канале. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "За последние годы против нашей страны введено более 22 тысяч незаконных санкций. Но именно благодаря сплочённости общества Россия преодолевает все вызовы и проблемы, становясь более сильной. Попытки изолировать нашу страну и разорвать в клочья её экономику закончились для их инициаторов провалом. Общество консолидировалось вокруг Президента Путина. Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее. В единстве — наша сила!" - написал Володин. Председатель Госдумы отметил, что День народного единства напоминает о важности сплочённости и силе духа народа. "В этот день мы вспоминаем события 1612 года, когда люди разных сословий объединились ради общей цели — защиты Родины от врагов. Дух единения живёт в наших сердцах и сегодня, помогая справляться с трудностями и достигать новых целей", - подчеркнул он. Володин пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

https://ria.ru/20241028/rabochaya_nedelya-1980419154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, госдума рф, общество, день народного единства