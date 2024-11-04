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Стало известно о жалобах россиян на новый вирус в детских садах и школах
Стало известно о жалобах россиян на новый вирус в детских садах и школах - РИА Новости, 04.11.2024
Стало известно о жалобах россиян на новый вирус в детских садах и школах
Россияне жалуются на случаи заболевания своих детей в детских садах и школах вирусом Коксаки, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:45
2024-11-04T11:45
2024-11-04T14:52
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россияне жалуются на случаи заболевания своих детей в детских садах и школах вирусом Коксаки, пишет Telegram-канал SHOT."О случаях заболевания детей с похожими симптомами сообщают в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае", — говорится в публикации.Родители заболевших детей предполагают, что вирус в учебных учреждениях мог распространиться из-за туристов, отдыхавших в Турции, указали в материале.Вирусы Коксаки хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте и являются одной из основных причин возникновения асептического менингита. Инфекция может передаваться через загрязненные продукты, предметы быта, воду и воздушно-капельным путем. Чаще всего заражению подвержены дети в возрасте до десяти лет.
https://ria.ru/20241102/rospotrebnadzor-1981546287.html
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владимирская область, турция, россия, происшествия, общество
Владимирская область, Турция, Россия, Происшествия, Общество
Стало известно о жалобах россиян на новый вирус в детских садах и школах
SHOT: россияне жалуются на вирус Коксаки в детских садах и школах