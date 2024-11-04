https://ria.ru/20241104/valensa-1981806258.html

Валенса поддержал Харрис на выборах президента США

Валенса поддержал Харрис на выборах президента США - РИА Новости, 04.11.2024

Валенса поддержал Харрис на выборах президента США

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса высказался в поддержку Камалы Харрис на выборах президента США в эфире радиостанции RMF FM. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:59

2024-11-04T15:59

2024-11-04T15:59

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выборы президента сша — 2024

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ВАРШАВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса высказался в поддержку Камалы Харрис на выборах президента США в эфире радиостанции RMF FM. "Меня к этому склонило то, что я немного знаю Трампа, и одновременно я знаю его деятельность в период, когда он был президентом. Это мне не особенно нравится", - заявил Валенса. Говоря о Харрис, Валенса выразил мнение, что ее кандидатура "более безопасна". "Из того, что она говорит и как себя ведет, видно, что она более безопасна и есть больше шансов на мир и развитие", - сказал он, отвечая на вопрос чем ему нравится Харрис. В свою очередь говоря о Трампе, Валенса заявил, что тот, по его мнению, "играет в силовую супердержаву, когда мир изменился и США не являются такой супердержавой как были когда-то". "После упадка коммунизма нужно было реорганизовывать мир, а США этого не сделали и Трамп этого не сделает", - сказал Валенса. Иного мнения придерживается польская оппозиция. Ранее глава парламентской фракции "Право и справедливость" (PiS), бывший министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что Дональд Туск после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США должен уйти в отставку с поста премьер-министра Польши. По словам политика, в интересах Польши, чтобы отношения с США были как можно ближе, а также победа на выборах Дональда Трампа, потому что у республики "очень хороший опыт отношений, когда он был президентом США". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241104/sscha-1981135817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, польша, дональд трамп, лех валенса, камала харрис, право и справедливость, выборы президента сша — 2024