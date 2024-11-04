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Валенса поддержал Харрис на выборах президента США - РИА Новости, 04.11.2024
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15:59 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/valensa-1981806258.html
Валенса поддержал Харрис на выборах президента США
Валенса поддержал Харрис на выборах президента США - РИА Новости, 04.11.2024
Валенса поддержал Харрис на выборах президента США
Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса высказался в поддержку Камалы Харрис на выборах президента США в эфире радиостанции RMF FM. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T15:59
2024-11-04T15:59
в мире
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лех валенса
камала харрис
право и справедливость
выборы президента сша — 2024
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ВАРШАВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса высказался в поддержку Камалы Харрис на выборах президента США в эфире радиостанции RMF FM. "Меня к этому склонило то, что я немного знаю Трампа, и одновременно я знаю его деятельность в период, когда он был президентом. Это мне не особенно нравится", - заявил Валенса. Говоря о Харрис, Валенса выразил мнение, что ее кандидатура "более безопасна". "Из того, что она говорит и как себя ведет, видно, что она более безопасна и есть больше шансов на мир и развитие", - сказал он, отвечая на вопрос чем ему нравится Харрис. В свою очередь говоря о Трампе, Валенса заявил, что тот, по его мнению, "играет в силовую супердержаву, когда мир изменился и США не являются такой супердержавой как были когда-то". "После упадка коммунизма нужно было реорганизовывать мир, а США этого не сделали и Трамп этого не сделает", - сказал Валенса. Иного мнения придерживается польская оппозиция. Ранее глава парламентской фракции "Право и справедливость" (PiS), бывший министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что Дональд Туск после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США должен уйти в отставку с поста премьер-министра Польши. По словам политика, в интересах Польши, чтобы отношения с США были как можно ближе, а также победа на выборах Дональда Трампа, потому что у республики "очень хороший опыт отношений, когда он был президентом США". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241104/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, польша, дональд трамп, лех валенса, камала харрис, право и справедливость, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Польша, Дональд Трамп, Лех Валенса, Камала Харрис, Право и справедливость, Выборы президента США — 2024
Валенса поддержал Харрис на выборах президента США

Экс-президент Польши Валенса поддержал Харрис на выборах президента США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса высказался в поддержку Камалы Харрис на выборах президента США в эфире радиостанции RMF FM.
"Меня к этому склонило то, что я немного знаю Трампа, и одновременно я знаю его деятельность в период, когда он был президентом. Это мне не особенно нравится", - заявил Валенса.
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Говоря о Харрис, Валенса выразил мнение, что ее кандидатура "более безопасна".
"Из того, что она говорит и как себя ведет, видно, что она более безопасна и есть больше шансов на мир и развитие", - сказал он, отвечая на вопрос чем ему нравится Харрис.
В свою очередь говоря о Трампе, Валенса заявил, что тот, по его мнению, "играет в силовую супердержаву, когда мир изменился и США не являются такой супердержавой как были когда-то". "После упадка коммунизма нужно было реорганизовывать мир, а США этого не сделали и Трамп этого не сделает", - сказал Валенса.
Иного мнения придерживается польская оппозиция. Ранее глава парламентской фракции "Право и справедливость" (PiS), бывший министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что Дональд Туск после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США должен уйти в отставку с поста премьер-министра Польши. По словам политика, в интересах Польши, чтобы отношения с США были как можно ближе, а также победа на выборах Дональда Трампа, потому что у республики "очень хороший опыт отношений, когда он был президентом США".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАПольшаДональд ТрампЛех ВаленсаКамала ХаррисПраво и справедливостьВыборы президента США — 2024
 
 
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