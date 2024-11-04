https://ria.ru/20241104/usmanov-1981792377.html
В Германии прекратили расследование в отношении Усманова
В Германии прекратили расследование в отношении Усманова - РИА Новости, 04.11.2024
В Германии прекратили расследование в отношении Усманова
Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование по подозрению в отмывании денежных средств в отношении Алишера Усманова, сообщил РИА... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:15
2024-11-04T14:15
2024-11-04T14:15
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование по подозрению в отмывании денежных средств в отношении Алишера Усманова, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена. "О расследовании, начатом Генеральной прокуратурой Франкфурта-на-Майне в июне 2022 года, стало известно осенью того же года в результате масштабных обысков в нескольких городах Германии", - напомнил он. В мае 2023 года Земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что все ордеры на обыск в рамках данного расследования были незаконными, а начальное подозрение отсутствует. В октябре 2023 года Участковый суд Франкфурта-на-Майне постановил вернуть изъятое в ходе обысков имущество его владельцам. "По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых А.Б. Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств", - отметил он. "В октябре 2024 года Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила свое расследование в отношении А.Б. Усманова согласно §153a УПК ФРГ, на что было получено его письменное согласие в соответствии с озвученными им условиями и пожеланиями", - добавил собеседник агентства. В том числе Усманов принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели, указал он. "Прекращение расследования создает окончательное и бесповоротное процессуальное препятствие, вследствие которого следственные органы утрачивают возможность продолжать преследование А.Б. Усманова. В его отношении сохраняется презумпция невиновности. В настоящий момент все добровольные обязательства, принятые на себя Усмановым, выполнены", - сказал представитель бизнесмена. Кроме того, по его словам, Усмановым принято решение отказаться от продолжения юридического преследования должностных лиц прокуратуры, злоупотребивших своими полномочиями, и иска к Генпрокуратуре, а также от предъявления иска к федеральной земле Гессен о возмещении колоссального ущерба, причиненного неправомерным расследованием.
https://ria.ru/20240328/usmanov-1936284690.html
https://ria.ru/20240822/usmanov-1967846372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франкфурт-на-майне, германия, гессен, алишер усманов, генеральная прокуратура рф, в мире
Франкфурт-на-Майне, Германия, Гессен, Алишер Усманов, Генеральная прокуратура РФ, В мире
В Германии прекратили расследование в отношении Усманова
Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование в отношении Усманова
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование по подозрению в отмывании денежных средств в отношении Алишера Усманова, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
"О расследовании, начатом Генеральной прокуратурой Франкфурта-на-Майне в июне 2022 года, стало известно осенью того же года в результате масштабных обысков в нескольких городах Германии", - напомнил он.
В мае 2023 года Земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что все ордеры на обыск в рамках данного расследования были незаконными, а начальное подозрение отсутствует. В октябре 2023 года Участковый суд Франкфурта-на-Майне постановил вернуть изъятое в ходе обысков имущество его владельцам.
"По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых А.Б. Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств", - отметил он.
«
"В октябре 2024 года Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила свое расследование в отношении А.Б. Усманова согласно §153a УПК ФРГ, на что было получено его письменное согласие в соответствии с озвученными им условиями и пожеланиями", - добавил собеседник агентства. В том числе Усманов принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели, указал он.
"Прекращение расследования создает окончательное и бесповоротное процессуальное препятствие, вследствие которого следственные органы утрачивают возможность продолжать преследование А.Б. Усманова. В его отношении сохраняется презумпция невиновности. В настоящий момент все добровольные обязательства, принятые на себя Усмановым, выполнены", - сказал представитель бизнесмена.
Кроме того, по его словам, Усмановым принято решение отказаться от продолжения юридического преследования должностных лиц прокуратуры, злоупотребивших своими полномочиями, и иска к Генпрокуратуре
, а также от предъявления иска к федеральной земле Гессен
о возмещении колоссального ущерба, причиненного неправомерным расследованием.