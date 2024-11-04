Правящая коалиция Германии находится в сложных условиях, заявили в ФРГ
Вице-канцлер Германии заявил, что правящая коалиция находится в сложных условиях
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Правящая коалиция Германии находится в сложных условиях на фоне спора об экономике страны, заявил журналистам вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Последние дни были плохими для Германии, и они не послужили укреплению доверия федеральному правительству", - отметил министр.
Украинцы преподнесли неприятный сюрприз Германии
3 ноября, 20:57
Он добавил, что коалиционный спор происходит в самое неподходящее время - на фоне российской спецоперации на Украине, приближения важных выборов в США, которые, по его словам, возможно, приведут к "глобальным последствиям", новая комиссия ЕС еще не вступила в должность, а "положение германской экономики, как известно, сложное". И в этой связи, как отметил Хабек, правительство должно концентрироваться на стоящих перед ним задачах.
Министр уточнил, что правительственная коалиция могла бы договориться о бюджете на 2025 год, при этом, по его словам, ликвидация разрыва будет непростой, "но решаемой задачей". Без соглашения по бюджету Германию ждет долгий период неопределенности, добавил он.
Как сообщала немецкая газета Bild, канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье вечером проводил кризисное совещание своей партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) в канцелярии, которое должно было определить стратегию переговоров для предстоящих кризисных встреч с партнерами по коалиции.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер (партия свободных либералов - СвДП) ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца.
Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Тем не менее, в пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
Шольц проводит кризисное совещание своей партии
3 ноября, 21:37