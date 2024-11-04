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На выборах президента США досрочно проголосовали более 78 миллионов человек

На выборах президента США досрочно проголосовали более 78 миллионов человек - РИА Новости, 04.11.2024

На выборах президента США досрочно проголосовали более 78 миллионов человек

Более 78 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании в президентских выборах, которые состоятся 5 ноября, сообщает лаборатория электоральных РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T07:24

2024-11-04T07:24

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 78 миллионов человек приняли участие в предварительном голосовании в президентских выборах, которые состоятся 5 ноября, сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды. В субботу лаборатория электоральных процессов университета Флориды сообщала, что почти 70 миллионов американцев уже проголосовали на выборах президента США. Согласно данным, лично проголосовали досрочно 36,5 миллиона американцев, а по почте - 32,5 миллиона. По данным, опубликованным в воскресенье, более 42 миллионов человек проголосовали лично. И более 35 миллионов избирателей отправили бюллетени по почте. "Общее число проголосовавших предварительно составляет 78 миллионов. Лично проголосовали 42,6 миллиона. По почте - 35,3 миллиона. Запрошено бюллетеней для голосования по почте 67,4 миллиона", - говорится на сайте лаборатории. Рекордными по числу проголосовавших досрочно были предыдущие выборы: на фоне пандемии коронавируса в 2020 году, по данным Election Project, свои голоса по почте или лично, но за несколько дней до 3 ноября, отдали более 101 миллиона человек. Тогда Дональд Трамп обвинял демократов в фальсификациях из-за большого числа поданных по почте голосов. Но в этот выборный цикл республиканец также призывает сторонников заранее сходить на участки. Действующий президент Джо Байден уже отдал свой голос на выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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флорида, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире