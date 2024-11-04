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Украина хочет обсудить с Россией прекращение ударов по энергетике - РИА Новости, 04.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:55 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981835422.html
Украина хочет обсудить с Россией прекращение ударов по энергетике
Украина хочет обсудить с Россией прекращение ударов по энергетике - РИА Новости, 04.11.2024
Украина хочет обсудить с Россией прекращение ударов по энергетике
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы достичь соглашения с Москвой о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики, но... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:55
2024-11-04T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
катар
украина
андрей ермак
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы достичь соглашения с Москвой о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики, но только при участии третьих стран, в частности Катара, при этом он сказал, что сейчас такие переговоры не ведутся. Как заявил Ермак, в рамках разработки так называемой украинской "формулы мира" были проведены тематические конференции, в том числе по энергетике. Согласно его утверждениям, в результате этих конференций были зафиксированы некие принципы, которые "могут помочь воплотить третьи страны". "Если сегодня, например, Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности (о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре - ред.) через соглашения с Украиной и отдельно с РФ – пожалуйста", - заявил Ермак в эфире украинского новостного телемарафона. Как заявил Ермак, за основу возможных договоренностей может быть взята схема с "зерновой сделкой". При этом он подчеркнул, что на данный момент такие переговоры не ведутся. Ранее Financial Times сообщила, что Украина стремится к переговорам с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, якобы идут переговоры в начальной стадии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию заявил, что сейчас наблюдается очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241104/zapad-1981823905.html
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979632938.html
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в мире, россия, катар, украина, андрей ермак, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Катар, Украина, Андрей Ермак, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украина хочет обсудить с Россией прекращение ударов по энергетике

Ермак: Киев хотел бы договориться с Москвой о прекращении ударов по энергетике

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРазрущенная электростанция на Украине
Разрущенная электростанция на Украине - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Разрущенная электростанция на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хотел бы достичь соглашения с Москвой о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики, но только при участии третьих стран, в частности Катара, при этом он сказал, что сейчас такие переговоры не ведутся.
Как заявил Ермак, в рамках разработки так называемой украинской "формулы мира" были проведены тематические конференции, в том числе по энергетике. Согласно его утверждениям, в результате этих конференций были зафиксированы некие принципы, которые "могут помочь воплотить третьи страны".
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"Если сегодня, например, Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности (о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре - ред.) через соглашения с Украиной и отдельно с РФ – пожалуйста", - заявил Ермак в эфире украинского новостного телемарафона.
Как заявил Ермак, за основу возможных договоренностей может быть взята схема с "зерновой сделкой". При этом он подчеркнул, что на данный момент такие переговоры не ведутся.
Ранее Financial Times сообщила, что Украина стремится к переговорам с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, якобы идут переговоры в начальной стадии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию заявил, что сейчас наблюдается очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКатарУкраинаАндрей ЕрмакДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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