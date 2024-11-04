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"А вас когда?": Зеленскому задали неожиданный вопрос - РИА Новости, 04.11.2024
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18:04 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981817790.html
"А вас когда?": Зеленскому задали неожиданный вопрос
"А вас когда?": Зеленскому задали неожиданный вопрос - РИА Новости, 04.11.2024
"А вас когда?": Зеленскому задали неожиданный вопрос
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х задала вопрос Владимиру Зеленскому по поводу несостоявшихся президентских выборов на Украине. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:04
2024-11-04T18:04
безопасность
в мире
украина
молдавия
владимир зеленский
майя санду
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х задала вопрос Владимиру Зеленскому по поводу несостоявшихся президентских выборов на Украине."Владимир Зеленский, а вас мы когда будем выбирать? Вы проведете голосование?" — поинтересовалась Панченко.Этим постом журналистка отреагировала на поздравление Зеленского в адрес Майи Санду, которая победила во втором туре президентских выборов в Молдавии.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981815368.html
https://ria.ru/20241104/nato-1981806728.html
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безопасность, в мире, украина, молдавия, владимир зеленский, майя санду, владимир путин, верховная рада украины
Безопасность, В мире, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский, Майя Санду, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
"А вас когда?": Зеленскому задали неожиданный вопрос

Журналистка Панченко задала Зеленскому вопрос про президентские выборы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х задала вопрос Владимиру Зеленскому по поводу несостоявшихся президентских выборов на Украине.
"Владимир Зеленский, а вас мы когда будем выбирать? Вы проведете голосование?" — поинтересовалась Панченко.
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Этим постом журналистка отреагировала на поздравление Зеленского в адрес Майи Санду, которая победила во втором туре президентских выборов в Молдавии.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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