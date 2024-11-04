https://ria.ru/20241104/ukraina-1981786255.html

"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины

"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины - РИА Новости, 04.11.2024

"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины

США должны принять истинное положение дел на Украине и перестать думать о несбыточном, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:10

2024-11-04T13:10

2024-11-04T13:10

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. США должны принять истинное положение дел на Украине и перестать думать о несбыточном, пишет Foreign Affairs."Вместо того, чтобы цепляться за неосуществимую идею победы, Вашингтон должен разобраться с мрачной реальностью войны и смириться с более вероятным исходом", - считает автор.По его мнению, союзники Украины должны пойти на неприятный для них шаг и подтолкнуть Киев на переговоры с Кремлем. Отмечается, что нынешняя политика показала себя как неуспешная и затратная, а конфликт развивается не так, как планировали на Западе.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241103/prezident-1981681226.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981756636.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, нато