https://ria.ru/20241104/ukraina-1981786255.html
"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины
"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины - РИА Новости, 04.11.2024
"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины
США должны принять истинное положение дел на Украине и перестать думать о несбыточном, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:10
2024-11-04T13:10
2024-11-04T13:10
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. США должны принять истинное положение дел на Украине и перестать думать о несбыточном, пишет Foreign Affairs."Вместо того, чтобы цепляться за неосуществимую идею победы, Вашингтон должен разобраться с мрачной реальностью войны и смириться с более вероятным исходом", - считает автор.По его мнению, союзники Украины должны пойти на неприятный для них шаг и подтолкнуть Киев на переговоры с Кремлем. Отмечается, что нынешняя политика показала себя как неуспешная и затратная, а конфликт развивается не так, как планировали на Западе.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241103/prezident-1981681226.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Путин, НАТО
"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины
FA: США нужно осознать реальность событий на Украине и смириться с ней