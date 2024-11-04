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"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины - РИА Новости, 04.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981786255.html
"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины
"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины - РИА Новости, 04.11.2024
"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины
США должны принять истинное положение дел на Украине и перестать думать о несбыточном, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:10
2024-11-04T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
владимир путин
нато
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. США должны принять истинное положение дел на Украине и перестать думать о несбыточном, пишет Foreign Affairs."Вместо того, чтобы цепляться за неосуществимую идею победы, Вашингтон должен разобраться с мрачной реальностью войны и смириться с более вероятным исходом", - считает автор.По его мнению, союзники Украины должны пойти на неприятный для них шаг и подтолкнуть Киев на переговоры с Кремлем. Отмечается, что нынешняя политика показала себя как неуспешная и затратная, а конфликт развивается не так, как планировали на Западе.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241103/prezident-1981681226.html
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981756636.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Путин, НАТО
"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины

FA: США нужно осознать реальность событий на Украине и смириться с ней

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. США должны принять истинное положение дел на Украине и перестать думать о несбыточном, пишет Foreign Affairs.
"Вместо того, чтобы цепляться за неосуществимую идею победы, Вашингтон должен разобраться с мрачной реальностью войны и смириться с более вероятным исходом", - считает автор.
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По его мнению, союзники Украины должны пойти на неприятный для них шаг и подтолкнуть Киев на переговоры с Кремлем. Отмечается, что нынешняя политика показала себя как неуспешная и затратная, а конфликт развивается не так, как планировали на Западе.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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