Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, чего Украина лишается с каждым днем - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 04.11.2024 (обновлено: 13:04 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html
На Западе рассказали, чего Украина лишается с каждым днем
На Западе рассказали, чего Украина лишается с каждым днем - РИА Новости, 04.11.2024
На Западе рассказали, чего Украина лишается с каждым днем
Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные переговоры из-за ухудшения положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:17
2024-11-04T13:04
в мире
украина
киев
сергей перминов
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_0:0:1277:719_1920x0_80_0_0_fa9b00eff425f76ca2f7271491efe15a.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные переговоры из-за ухудшения положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."С каждым днем ситуация на поле боя становится все менее благоприятной для Украины, и с каждым днем это означает, что любые будущие переговоры также будут менее благоприятными для Украины, чем если бы они происходили сейчас", — сказал Меркурис.Эксперт отметил, что не видит изменений в риторике Киева в плане своих условий для переговоров с Россией.Накануне сенатор Совфеда России Сергей Перминов заявил РИА Новости, что слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности к мирному урегулированию конфликта являются лишь попыткой демонстрации и направлены на третьи страны, таких заявлений было от Киева множество.В воскресенье Ермак в статье для латвийского издания LSM написал, что главным условием окончания конфликта на Украине должен стать полный вывод российских войск из страны.
https://ria.ru/20241104/hill-1981768282.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_56:0:1277:916_1920x0_80_0_0_c5b2cd3ff8a84391b67fe254e730a319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сергей перминов, россия, политика
В мире, Украина, Киев, Сергей Перминов, Россия, Политика
На Западе рассказали, чего Украина лишается с каждым днем

Меркурис: Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные переговоры

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные переговоры из-за ухудшения положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"С каждым днем ситуация на поле боя становится все менее благоприятной для Украины, и с каждым днем это означает, что любые будущие переговоры также будут менее благоприятными для Украины, чем если бы они происходили сейчас", — сказал Меркурис.
Эксперт отметил, что не видит изменений в риторике Киева в плане своих условий для переговоров с Россией.
Накануне сенатор Совфеда России Сергей Перминов заявил РИА Новости, что слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности к мирному урегулированию конфликта являются лишь попыткой демонстрации и направлены на третьи страны, таких заявлений было от Киева множество.
В воскресенье Ермак в статье для латвийского издания LSM написал, что главным условием окончания конфликта на Украине должен стать полный вывод российских войск из страны.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
СМИ рассказали об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому по Украине
Вчера, 09:49
 
В миреУкраинаКиевСергей ПерминовРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала