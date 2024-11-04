https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html

На Западе рассказали, чего Украина лишается с каждым днем

На Западе рассказали, чего Украина лишается с каждым днем - РИА Новости, 04.11.2024

На Западе рассказали, чего Украина лишается с каждым днем

Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные переговоры из-за ухудшения положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:17

2024-11-04T12:17

2024-11-04T13:04

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украина с каждым днем лишается шансов на благоприятные переговоры из-за ухудшения положения на фронте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."С каждым днем ситуация на поле боя становится все менее благоприятной для Украины, и с каждым днем это означает, что любые будущие переговоры также будут менее благоприятными для Украины, чем если бы они происходили сейчас", — сказал Меркурис.Эксперт отметил, что не видит изменений в риторике Киева в плане своих условий для переговоров с Россией.Накануне сенатор Совфеда России Сергей Перминов заявил РИА Новости, что слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности к мирному урегулированию конфликта являются лишь попыткой демонстрации и направлены на третьи страны, таких заявлений было от Киева множество.В воскресенье Ермак в статье для латвийского издания LSM написал, что главным условием окончания конфликта на Украине должен стать полный вывод российских войск из страны.

https://ria.ru/20241104/hill-1981768282.html

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в мире, украина, киев, сергей перминов, россия, политика