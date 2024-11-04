https://ria.ru/20241104/ukraina-1981757689.html

Экс-подполковник СБУ раскрыл, почему Зеленский не может снять Буданова*

Экс-подполковник СБУ раскрыл, почему Зеленский не может снять Буданова* - РИА Новости, 04.11.2024

Экс-подполковник СБУ раскрыл, почему Зеленский не может снять Буданова*

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотели бы снять главу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T07:37

2024-11-04T07:37

2024-11-04T07:37

владимир зеленский

андрей ермак

василий прозоров

украина

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак хотели бы снять главу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), в том числе из-за желания перераспределить доходы от торговли западным оружием, но не могут это сделать из-за наличия у Буданова влиятельных покровителей, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Украинские издания в начале октября сообщили, что офис Зеленского готовит отставку Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. Украинское издание New Voice со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что украинские власти пытаются лишить ГУР ряда важных функций. "Главное – не устойчивость (позиций Буданова*) в Киеве, главное – его устойчивость на Западе, можно так сказать. Который раз уже мы все говорим о том, что Украина несамостоятельна в принятии решений. Даже если Зеленский или Ермак захочет Буданова* снять, но в дело вступят западные покровители, то у них ничего не получится", - заявил Прозоров РИА Новости. По его оценке, вес Буданова* в киевской элите сильно вырос, и это беспокоит многих его недоброжелателей. "Он победил в кулуарной войне главу СБУ Ивана Баканова, хотя тот был друг детства Зеленского. Буданов* переиграл СБУ, более того, он "отжал" у них "Спецтехноэкспорт". Это предприятие, которое отвечает за поставки (западного) вооружения на Украину – оно отошло под контроль военной разведки Украины", - привел пример Прозоров. В результате именно ГУР и Буданов* контролируют доходы от перепродажи западного оружия в страны Третьего мира. "Финансовые потоки от торговли оружием, ты представляешь, это десятки, если не сотни миллионов долларов, я думаю, может быть даже и больше. И эти потоки Буданов* отобрал у СБУ, грубо говоря, и у офиса президента, который СБУ курирует. Подмял их под себя. Естественно, это никому не нравится, поэтому с этим связана попытка его убрать. Но, видишь... Западные, как бы, влиятельные структуры его отстояли. В первую очередь, потому что, я думаю, он именно проводник политики, которую ведут западные спецслужбы на Украине", - считает Прозоров. Впрочем, это не означает, что попытки сместить Буданова* не продолжатся. "На Украине все про деньги. И Ермак, и руководство СБУ не может упускать, по крайней мере, каналы огромные, огромные финансовые потоки, которые идут от торговли оружием. Естественно, но сейчас им дали по рукам, а завтра они перегруппируются и пойдут в атаку с другой стороны. Будут использовать провалы Буданова*, провалы его операций, его какие-то глупые медийные заявления", - считает Прозоров. Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что находившаяся до недавнего времени в ведении ГУР компания "Спецтехноэкспорт" срывала оборонные контракты и закупала вооружение для ВСУ по завышенным ценам. Признанная судами задолженность "Спецтехноэкспорта" перед минобороны Украины составляет почти 20 миллионов долларов. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, который дал интервью Washington Post, некоторые западные партнеры жаловались на сотрудничество со "Спецтехноэкспортом". Умеров отметил, что начал проверку деятельности компании и перевел ее в непосредственное ведение минобороны. Он также посоветовал Буданову* сосредоточиться непосредственно на разведке, а не на сделках с участием этой компании.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240926/budanov-1974587238.html

https://ria.ru/20241022/zelenskiy-1979345169.html

https://ria.ru/20240819/lukashenko--1967195715.html

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владимир зеленский, андрей ермак, василий прозоров, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)