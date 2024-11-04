Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию Украины, отметил эксперт
Эксперт Суслов: Трамп и Харрис добровольно не пойдут на денацификацию Украины
© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис не пойдут на денацификацию и демилитаризацию Украины, конфликт не удастся урегулировать так, чтобы он устраивал обе стороны, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
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"На демилитаризацию и денацификацию Украины не пойдут добровольно ни администрация Камалы Харрис, ни администрация Дональда Трампа. И те, и другие будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским киевским режимом, сохранял свою русофобскую нацеленность, чтобы Украина была тесно интегрирована с НАТО, вне зависимости от формального членства... Скорее всего невозможно будет также урегулировать украинский конфликт таким образом, чтобы он устраивал обе стороны", - сказал Суслов.
При этом, как отметил эксперт, оба кандидата так или иначе постараются подтолкнуть стороны к переговорам.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.