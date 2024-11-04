Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию Украины, отметил эксперт - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981756636.html
Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию Украины, отметил эксперт
Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию Украины, отметил эксперт - РИА Новости, 04.11.2024
Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию Украины, отметил эксперт
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис не пойдут на денацификацию и демилитаризацию Украины, конфликт не удастся урегулировать так, чтобы он... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T07:10
2024-11-04T07:10
украина
сша
дональд трамп
камала харрис
нато
высшая школа экономики (вшэ)
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_db4aa6c8e506da1512870b42ffa93643.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис не пойдут на денацификацию и демилитаризацию Украины, конфликт не удастся урегулировать так, чтобы он устраивал обе стороны, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "На демилитаризацию и денацификацию Украины не пойдут добровольно ни администрация Камалы Харрис, ни администрация Дональда Трампа. И те, и другие будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским киевским режимом, сохранял свою русофобскую нацеленность, чтобы Украина была тесно интегрирована с НАТО, вне зависимости от формального членства... Скорее всего невозможно будет также урегулировать украинский конфликт таким образом, чтобы он устраивал обе стороны", - сказал Суслов. При этом, как отметил эксперт, оба кандидата так или иначе постараются подтолкнуть стороны к переговорам. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981755997.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971971851_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5f34531a41b8c800c6a7d4f76637d39d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, дональд трамп, камала харрис, нато, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024, в мире
Украина, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, НАТО, Высшая школа экономики (ВШЭ), Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию Украины, отметил эксперт

Эксперт Суслов: Трамп и Харрис добровольно не пойдут на денацификацию Украины

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис не пойдут на денацификацию и демилитаризацию Украины, конфликт не удастся урегулировать так, чтобы он устраивал обе стороны, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
«
"На демилитаризацию и денацификацию Украины не пойдут добровольно ни администрация Камалы Харрис, ни администрация Дональда Трампа. И те, и другие будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским киевским режимом, сохранял свою русофобскую нацеленность, чтобы Украина была тесно интегрирована с НАТО, вне зависимости от формального членства... Скорее всего невозможно будет также урегулировать украинский конфликт таким образом, чтобы он устраивал обе стороны", - сказал Суслов.
При этом, как отметил эксперт, оба кандидата так или иначе постараются подтолкнуть стороны к переговорам.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Эксперт указал на зависимость Европы от США в вопросе поддержки Украины
Вчера, 06:52
 
УкраинаСШАДональд ТрампКамала ХаррисНАТОВысшая школа экономики (ВШЭ)Выборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала