https://ria.ru/20241104/ukraina-1981756636.html

Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию Украины, отметил эксперт

Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию Украины, отметил эксперт - РИА Новости, 04.11.2024

Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию Украины, отметил эксперт

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис не пойдут на денацификацию и демилитаризацию Украины, конфликт не удастся урегулировать так, чтобы он... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T07:10

2024-11-04T07:10

2024-11-04T07:10

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дональд трамп

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис не пойдут на денацификацию и демилитаризацию Украины, конфликт не удастся урегулировать так, чтобы он устраивал обе стороны, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "На демилитаризацию и денацификацию Украины не пойдут добровольно ни администрация Камалы Харрис, ни администрация Дональда Трампа. И те, и другие будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским киевским режимом, сохранял свою русофобскую нацеленность, чтобы Украина была тесно интегрирована с НАТО, вне зависимости от формального членства... Скорее всего невозможно будет также урегулировать украинский конфликт таким образом, чтобы он устраивал обе стороны", - сказал Суслов. При этом, как отметил эксперт, оба кандидата так или иначе постараются подтолкнуть стороны к переговорам. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981755997.html

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украина, сша, дональд трамп, камала харрис, нато, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024, в мире