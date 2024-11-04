https://ria.ru/20241104/ucheniya-1981759907.html

ВМС России и Индонезии начали первые совместные учения

ВМС России и Индонезии начали первые совместные учения - РИА Новости, 04.11.2024

ВМС России и Индонезии начали первые совместные учения

Военно-морские силы России и Индонезии приступили к первым в истории совместным учениям "Орруда-2024" в городе Сурабая, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:11

2024-11-04T08:11

2024-11-04T15:53

индонезия

россия

сурабая

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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СУРАБАЯ, 4 ноя — РИА Новости. Военно-морские силы России и Индонезии приступили к первым в истории совместным учениям "Орруда-2024" в городе Сурабая, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие анонсировали в августе, оно продлится с 4 по 8 ноября. Это будут первые двусторонние учения между военно-морскими силами двух стран с момента обретения Индонезией независимости 79 лет назад. В церемонии приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Алексей Сысуев. Стороны обменялись подарками — российским военным вручили кепки с символикой военно-морского флота Индонезии, а также, по традиции морских военных баз, памятные монеты. Представители Тихоокеанского флота, в свою очередь, подарили коллегам ряд сувениров, посвященных истории ВМФ России, а также российский шоколад. "Военное сотрудничество является естественной частью наших межгосударственных связей. Особенно я рад отметить, что у нас очень глубокие и искренние отношения между военно-морскими силами Индонезии и России. А морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабае и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами", — отметил посол России в Индонезии Сергей Толченов на церемонии открытия учений. Совместные учения "Орруда-2024" будут состоять из базового (портового) и морского этапа. Они пройдут в Сурабае и Яванском море соответственно. Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая. В состав отряда вошли корветы Тихоокеанского флота "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга".

https://ria.ru/20241103/vms-1981714021.html

https://ria.ru/20241031/ucheniya-1981213198.html

https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индонезия, россия, сурабая, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность