Рейтинг@Mail.ru
ВМС России и Индонезии начали первые совместные учения - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 04.11.2024 (обновлено: 15:53 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/ucheniya-1981759907.html
ВМС России и Индонезии начали первые совместные учения
ВМС России и Индонезии начали первые совместные учения - РИА Новости, 04.11.2024
ВМС России и Индонезии начали первые совместные учения
Военно-морские силы России и Индонезии приступили к первым в истории совместным учениям "Орруда-2024" в городе Сурабая, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:11
2024-11-04T15:53
индонезия
россия
сурабая
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981670386_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_a3ccbeb6b1d86861b72ee8676cab08fd.jpg
СУРАБАЯ, 4 ноя — РИА Новости. Военно-морские силы России и Индонезии приступили к первым в истории совместным учениям "Орруда-2024" в городе Сурабая, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие анонсировали в августе, оно продлится с 4 по 8 ноября. Это будут первые двусторонние учения между военно-морскими силами двух стран с момента обретения Индонезией независимости 79 лет назад. В церемонии приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Алексей Сысуев. Стороны обменялись подарками — российским военным вручили кепки с символикой военно-морского флота Индонезии, а также, по традиции морских военных баз, памятные монеты. Представители Тихоокеанского флота, в свою очередь, подарили коллегам ряд сувениров, посвященных истории ВМФ России, а также российский шоколад. "Военное сотрудничество является естественной частью наших межгосударственных связей. Особенно я рад отметить, что у нас очень глубокие и искренние отношения между военно-морскими силами Индонезии и России. А морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабае и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами", — отметил посол России в Индонезии Сергей Толченов на церемонии открытия учений. Совместные учения "Орруда-2024" будут состоять из базового (портового) и морского этапа. Они пройдут в Сурабае и Яванском море соответственно. Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая. В состав отряда вошли корветы Тихоокеанского флота "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга".
https://ria.ru/20241103/vms-1981714021.html
https://ria.ru/20241031/ucheniya-1981213198.html
https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html
индонезия
россия
сурабая
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981670386_55:0:1007:714_1920x0_80_0_0_15dcea557fbee8ced72149da1ed6bf3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, россия, сурабая, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Индонезия, Россия, Сурабая, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
ВМС России и Индонезии начали первые совместные учения

ВМС России и Индонезии начали первые совместные учения "Орруда-2024"

© РИА НовостиОтряд кораблей Тихоокеанского флота России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая
Отряд кораблей Тихоокеанского флота России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости
Отряд кораблей Тихоокеанского флота России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая
Читать ria.ru в
Дзен
СУРАБАЯ, 4 ноя — РИА Новости. Военно-морские силы России и Индонезии приступили к первым в истории совместным учениям "Орруда-2024" в городе Сурабая, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие анонсировали в августе, оно продлится с 4 по 8 ноября. Это будут первые двусторонние учения между военно-морскими силами двух стран с момента обретения Индонезией независимости 79 лет назад.
Международные военно-морские учения - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
На ТОФ оценили значение совместных учений ВМС России и Индонезии
3 ноября, 18:06
В церемонии приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Алексей Сысуев. Стороны обменялись подарками — российским военным вручили кепки с символикой военно-морского флота Индонезии, а также, по традиции морских военных баз, памятные монеты. Представители Тихоокеанского флота, в свою очередь, подарили коллегам ряд сувениров, посвященных истории ВМФ России, а также российский шоколад.
«
"Военное сотрудничество является естественной частью наших межгосударственных связей. Особенно я рад отметить, что у нас очень глубокие и искренние отношения между военно-морскими силами Индонезии и России. А морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабае и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами", — отметил посол России в Индонезии Сергей Толченов на церемонии открытия учений.
Ракета Taurus, запущенная с истребителя F-15K ВВС Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В Южной Корее провели учения по реагированию на космические угрозы
31 октября, 18:24
Совместные учения "Орруда-2024" будут состоять из базового (портового) и морского этапа. Они пройдут в Сурабае и Яванском море соответственно.
Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая.
В состав отряда вошли корветы Тихоокеанского флота "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга".
Проводы российско-китайского отряда кораблей на учение Бэйбу/Взаимодействие — 2024 во Владивостоке. 21 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские военно-морские учения
21 сентября, 10:35
 
ИндонезияРоссияСурабаяТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала