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Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли - РИА Новости, 04.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:22 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/tseny-1981831990.html
Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли
Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли - РИА Новости, 04.11.2024
Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе, говоря о ценах на билеты в главные театры страны, заявил,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:22
2024-11-04T20:22
культура
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москва
николай цискаридзе
большой театр
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе, говоря о ценах на билеты в главные театры страны, заявил, что они не должны равняться месячному окладу человека. "Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры легким не было никогда… Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это", - сказал он на лекции в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". Цискаридзе отметил, что когда он был артистом Большого театра, свободных мест в зале не было. "Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты - у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно", - добавил он. Кроме того, артист подчеркнул, что главные театры России являются бюджетными государственными учреждениями, поэтому они содержатся, в том числе на налоги, которые платят россияне. "Это наши налоги содержат все эти театры, поэтому для нас это должно быть доступно. Хочу напомнить, что, допустим, из бюджета и других источников Большой театр получает почти 5 миллиардов рублей. Это не маленькие деньги совсем. Я считаю, что должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет", - отметил Цискаридзе. В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".
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россия, москва, николай цискаридзе, большой театр, манеж
Культура, Россия, Москва, Николай Цискаридзе, Большой театр, Манеж
Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли

Цискаридзе: билет на спектакль не должен стоить как месячный оклад человека

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкНародный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе, говоря о ценах на билеты в главные театры страны, заявил, что они не должны равняться месячному окладу человека.
«
"Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры легким не было никогда… Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это", - сказал он на лекции в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
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Цискаридзе отметил, что когда он был артистом Большого театра, свободных мест в зале не было.
«
"Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты - у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно", - добавил он.
Кроме того, артист подчеркнул, что главные театры России являются бюджетными государственными учреждениями, поэтому они содержатся, в том числе на налоги, которые платят россияне.
"Это наши налоги содержат все эти театры, поэтому для нас это должно быть доступно. Хочу напомнить, что, допустим, из бюджета и других источников Большой театр получает почти 5 миллиардов рублей. Это не маленькие деньги совсем. Я считаю, что должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет", - отметил Цискаридзе.
В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".
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КультураРоссияМоскваНиколай ЦискаридзеБольшой театрМанеж
 
 
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