https://ria.ru/20241104/tseny-1981831990.html

Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли

Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли - РИА Новости, 04.11.2024

Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе, говоря о ценах на билеты в главные театры страны, заявил,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:22

2024-11-04T20:22

2024-11-04T20:22

культура

россия

москва

николай цискаридзе

большой театр

манеж

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе, говоря о ценах на билеты в главные театры страны, заявил, что они не должны равняться месячному окладу человека. "Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры легким не было никогда… Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это", - сказал он на лекции в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". Цискаридзе отметил, что когда он был артистом Большого театра, свободных мест в зале не было. "Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты - у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно", - добавил он. Кроме того, артист подчеркнул, что главные театры России являются бюджетными государственными учреждениями, поэтому они содержатся, в том числе на налоги, которые платят россияне. "Это наши налоги содержат все эти театры, поэтому для нас это должно быть доступно. Хочу напомнить, что, допустим, из бюджета и других источников Большой театр получает почти 5 миллиардов рублей. Это не маленькие деньги совсем. Я считаю, что должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет", - отметил Цискаридзе. В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".

https://ria.ru/20241101/svo-1981259233.html

https://ria.ru/20241003/teatr-1976192576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, николай цискаридзе, большой театр, манеж