Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли более 420 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 420 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронемашину HMMWV американского производства, а также бронемашину "Козак", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 32-й и 110-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 101-й, 117-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Барановка, Клебан-Бык, Дылеевка, Новоселидовка, Дзержинск, Берестки, Щербиновка, Миролюбовка, Шевченко и Нелеповка Донецкой Народной Республики.
"Отражены 10 контратак формирований 35-й, 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Противник потерял свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, боевую бронированную машину "Козак", три пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушку "Рапира", - говорится в сообщении ведомства.