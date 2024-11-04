https://ria.ru/20241104/tsentr-1981779231.html

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 04.11.2024

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 420 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:07

2024-11-04T12:07

2024-11-04T12:19

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял более 420 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронемашину HMMWV американского производства, а также бронемашину "Козак", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 32-й и 110-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 101-й, 117-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Барановка, Клебан-Бык, Дылеевка, Новоселидовка, Дзержинск, Берестки, Щербиновка, Миролюбовка, Шевченко и Нелеповка Донецкой Народной Республики."Отражены 10 контратак формирований 35-й, 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Противник потерял свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, боевую бронированную машину "Козак", три пикапа, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушку "Рапира", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины