https://ria.ru/20241104/trevoga-1981850871.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T23:36
2024-11-04T23:36
2024-11-04T23:40
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киевской области прозвучала в 23.31 мск.Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Черниговской, Полтавской и Сумской областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Власти Киевской области объявили о воздушной тревоге в регионе
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Киевской области прозвучала в 23.31 мск.
Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Черниговской, Полтавской и Сумской областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.