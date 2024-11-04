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Трамп не оплатил расходы некоторых городов, где проводил митинги, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2024
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11:34 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/tramp-1981775971.html
Трамп не оплатил расходы некоторых городов, где проводил митинги, пишут СМИ
Трамп не оплатил расходы некоторых городов, где проводил митинги, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2024
Трамп не оплатил расходы некоторых городов, где проводил митинги, пишут СМИ
Предвыборная кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не оплатил расходы ряда городов на проведение им митингов в них,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:34
2024-11-04T11:34
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Предвыборная кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не оплатил расходы ряда городов на проведение им митингов в них, сообщает телеканал ABC News. "Предвыборная кампания Трампа оставляет в ряде городов десятки тысяч неоплаченных счетов после митингов", - говорится в материале. В некоторых случаях, по данным телеканала, неоплаченные счета кампании Трампа за обеспечение безопасности на митингах и прочие расходы достигают и даже превышают полмиллиона долларов: так, Трамп задолжал городу Эль-Пасо в штате Техас около 569 тысяч долларов, Альбукерке в Нью-Мексико - почти 445 тысяч долларов, а выставленный городом Тусон в Аризоне счет достиг примерно 145 тысяч долларов. Значительные суммы также выставляются кампании Трампа в городе Эри в Пенсильвании, которому экс-президент задолжал 98 тысяч долларов, и в городах О-Клэр и Грин-Бей в Висконсине - суммы долга в них составили 47 и 33 тысячи долларов соответственно. Отмечается, что упомянутые города будут добиваться компенсации расходов через суд, так как в ряде случаев неуплата долга Трампом тянется со времен его предвыборной кампании в 2016 году. При этом ряд городов принял решение не взыскивать с Трампа расходы на проведение его митингов - так, город Рио-Ранчо в штате Нью-Мексико "простил" Трампу около 240 тысяч долларов неуплаты, а граничащий с мегаполисом Нью-Йорк округ Нассау не стал требовать от экс-президента выплату 1 миллиона долларов за его сентябрьский митинг на острове Лонг-Айленд - уточняется, что приведенная сумма включает только оплату внеурочного труда полицейских. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241104/tramp-1981752265.html
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в мире, сша, нью-мексико, техас, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Мексико, Техас, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп не оплатил расходы некоторых городов, где проводил митинги, пишут СМИ

ABC News: предвыборная кампания Трампа не оплатила митинги в некоторых городах

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Предвыборная кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не оплатил расходы ряда городов на проведение им митингов в них, сообщает телеканал ABC News.
"Предвыборная кампания Трампа оставляет в ряде городов десятки тысяч неоплаченных счетов после митингов", - говорится в материале.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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В некоторых случаях, по данным телеканала, неоплаченные счета кампании Трампа за обеспечение безопасности на митингах и прочие расходы достигают и даже превышают полмиллиона долларов: так, Трамп задолжал городу Эль-Пасо в штате Техас около 569 тысяч долларов, Альбукерке в Нью-Мексико - почти 445 тысяч долларов, а выставленный городом Тусон в Аризоне счет достиг примерно 145 тысяч долларов. Значительные суммы также выставляются кампании Трампа в городе Эри в Пенсильвании, которому экс-президент задолжал 98 тысяч долларов, и в городах О-Клэр и Грин-Бей в Висконсине - суммы долга в них составили 47 и 33 тысячи долларов соответственно. Отмечается, что упомянутые города будут добиваться компенсации расходов через суд, так как в ряде случаев неуплата долга Трампом тянется со времен его предвыборной кампании в 2016 году.
При этом ряд городов принял решение не взыскивать с Трампа расходы на проведение его митингов - так, город Рио-Ранчо в штате Нью-Мексико "простил" Трампу около 240 тысяч долларов неуплаты, а граничащий с мегаполисом Нью-Йорк округ Нассау не стал требовать от экс-президента выплату 1 миллиона долларов за его сентябрьский митинг на острове Лонг-Айленд - уточняется, что приведенная сумма включает только оплату внеурочного труда полицейских.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Предвыборные мероприятия Трампа - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Трамп прибыл на мероприятие на самолете и проехал на нем у сцены
26 октября, 05:54
 
В миреСШАНью-МексикоТехасДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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