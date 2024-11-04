https://ria.ru/20241104/tramp-1981775971.html

Трамп не оплатил расходы некоторых городов, где проводил митинги, пишут СМИ

Трамп не оплатил расходы некоторых городов, где проводил митинги, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2024

Трамп не оплатил расходы некоторых городов, где проводил митинги, пишут СМИ

Предвыборная кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не оплатил расходы ряда городов на проведение им митингов в них,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:34

2024-11-04T11:34

2024-11-04T11:34

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Предвыборная кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не оплатил расходы ряда городов на проведение им митингов в них, сообщает телеканал ABC News. "Предвыборная кампания Трампа оставляет в ряде городов десятки тысяч неоплаченных счетов после митингов", - говорится в материале. В некоторых случаях, по данным телеканала, неоплаченные счета кампании Трампа за обеспечение безопасности на митингах и прочие расходы достигают и даже превышают полмиллиона долларов: так, Трамп задолжал городу Эль-Пасо в штате Техас около 569 тысяч долларов, Альбукерке в Нью-Мексико - почти 445 тысяч долларов, а выставленный городом Тусон в Аризоне счет достиг примерно 145 тысяч долларов. Значительные суммы также выставляются кампании Трампа в городе Эри в Пенсильвании, которому экс-президент задолжал 98 тысяч долларов, и в городах О-Клэр и Грин-Бей в Висконсине - суммы долга в них составили 47 и 33 тысячи долларов соответственно. Отмечается, что упомянутые города будут добиваться компенсации расходов через суд, так как в ряде случаев неуплата долга Трампом тянется со времен его предвыборной кампании в 2016 году. При этом ряд городов принял решение не взыскивать с Трампа расходы на проведение его митингов - так, город Рио-Ранчо в штате Нью-Мексико "простил" Трампу около 240 тысяч долларов неуплаты, а граничащий с мегаполисом Нью-Йорк округ Нассау не стал требовать от экс-президента выплату 1 миллиона долларов за его сентябрьский митинг на острове Лонг-Айленд - уточняется, что приведенная сумма включает только оплату внеурочного труда полицейских. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241104/tramp-1981752265.html

https://ria.ru/20241026/tramp-1980209531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-мексико, техас, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024