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Победа Трампа уменьшит зависимость Европы от США, заявили в Германии - РИА Новости, 04.11.2024
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06:20 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/tramp-1981755236.html
Победа Трампа уменьшит зависимость Европы от США, заявили в Германии
Победа Трампа уменьшит зависимость Европы от США, заявили в Германии - РИА Новости, 04.11.2024
Победа Трампа уменьшит зависимость Европы от США, заявили в Германии
Возможная победа кандидата в президенты США Дональда Трампа приведёт к уменьшению зависимости Европы от Соединённых Штатов, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T06:20
2024-11-04T06:20
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Возможная победа кандидата в президенты США Дональда Трампа приведёт к уменьшению зависимости Европы от Соединённых Штатов, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "Дональд Трамп, похоже, больше сосредоточен на внутренней политике. Как он показал в прошлом, он был одним из немногих президентов США, которые не начинали войн. По крайней мере, по моим наблюдениям, он не особенно заинтересован в конфронтации с другими государствами. По его словам, он также немедленно прекратит войну между Украиной и Россией. Следовательно, он, вероятно, будет меньше вмешиваться в дела Европы и Германии. Таким образом, у Германии и Европы будет больше шансов нарастить свою собственную мощь. Вне зависимости от США, именно это является повесткой дня: эмансипация от США. Президент США, который не препятствует таким усилиям или препятствует им в меньшей степени, безусловно, способствует лучшему развитию", - сказал Котре в ответ на письменный запрос РИА Новости. Котре при этом считает, что на данный момент трудно судить об экономических последствиях возможной победы Трампа. "Дональд Трамп выступает за многие вещи. Его послание "Америка прежде всего", конечно, направлено на большую защиту интересов США, особенно в экономике. И его зачастую необычное поведение также указывает на повышенную вероятность протекционистских мер", - добавил депутат. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, европа, дональд трамп, штеффен котре, камала харрис, в мире
США, Европа, Дональд Трамп, Штеффен Котре, Камала Харрис, В мире
Победа Трампа уменьшит зависимость Европы от США, заявили в Германии

Немецкий депутат от АдГ Котре: победа Трампа уменьшит зависимость Европы от США

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Возможная победа кандидата в президенты США Дональда Трампа приведёт к уменьшению зависимости Европы от Соединённых Штатов, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
«
"Дональд Трамп, похоже, больше сосредоточен на внутренней политике. Как он показал в прошлом, он был одним из немногих президентов США, которые не начинали войн. По крайней мере, по моим наблюдениям, он не особенно заинтересован в конфронтации с другими государствами. По его словам, он также немедленно прекратит войну между Украиной и Россией. Следовательно, он, вероятно, будет меньше вмешиваться в дела Европы и Германии. Таким образом, у Германии и Европы будет больше шансов нарастить свою собственную мощь. Вне зависимости от США, именно это является повесткой дня: эмансипация от США. Президент США, который не препятствует таким усилиям или препятствует им в меньшей степени, безусловно, способствует лучшему развитию", - сказал Котре в ответ на письменный запрос РИА Новости.
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Котре при этом считает, что на данный момент трудно судить об экономических последствиях возможной победы Трампа.
"Дональд Трамп выступает за многие вещи. Его послание "Америка прежде всего", конечно, направлено на большую защиту интересов США, особенно в экономике. И его зачастую необычное поведение также указывает на повышенную вероятность протекционистских мер", - добавил депутат.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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