https://ria.ru/20241104/tramp-1981752265.html

Эксперт объяснил, почему Европе более выгодна победа Трампа

Эксперт объяснил, почему Европе более выгодна победа Трампа - РИА Новости, 04.11.2024

Эксперт объяснил, почему Европе более выгодна победа Трампа

Победа Дональда Трампа в выборах президента в США предпочтительнее для Евросоюза из-за его обещаний прекратить конфликт на Украине: тем самым он освободит... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T04:37

2024-11-04T04:37

2024-11-04T04:37

европа

украина

китай

камала харрис

дональд трамп

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нато

выборы президента сша — 2024

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РИМ, 4 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Победа Дональда Трампа в выборах президента в США предпочтительнее для Евросоюза из-за его обещаний прекратить конфликт на Украине: тем самым он освободит Европу от необходимости оказывать военную поддержку Киеву и позволит ЕС работать над своими проблемами, заявил РИА Новости руководитель итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки (Giuliano Bifolchi). "Для Европы победа Камалы Харрис будет означать продолжение американской администрацией конфликта на Украине и подталкивание Европы к подпитыванию конфликта и помощи Киеву. Трамп, по крайней мере из того, что говорил, может содействовать переговорам, что станет преимуществом для Европы, потому что та перестанет быть в условиях почти что конфликта с Россией и начнет вкладывать деньги не в боевые действия, а в восстановление Украины или в решение внутренних проблем каждой страны", - сказал эксперт. Бифолки подчеркнул, что в предвыборный период в США развернулась очень близкая борьба, и на распределение голосов влияние окажет голосование за рубежом, обычно благоприятное для демократов, а также выборы в крупных штатах. Аналитик, специализирующийся на формате БРИКС, подчеркнул, что в случае победы "Трамп будет благосклонно смотреть на страны объединения и не иметь никаких проблем с Россией, Бразилией или Индией" "Больший вопрос вызывает Китай, потому что, как уже считалось в годы его (Трампа) прежней администрации, Китай рассматривается как основное препятствие для США. Поэтому в рамках БРИКС США будут внимательно следить за Китаем, чтобы избегать крупных проблем, таких как война пошлин. Вероятность этого высока, если мы посмотрим как на предыдущее президентство Трампа, так и на необходимость укрепить свою экономику с помощью борьбы с Китаем или через обновление системы таможенных тарифов", - заявил собеседник РИА Новости. Ранее Трамп не раз обещал, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Первый президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война", которую он начал в отношении Пекина в рамках своей протекционистской политики. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. "Демократы в случае победы Харрис продолжают курс на борьбу с БРИКС использовать в отношении блока ярлыки, которые говорят о нем как о силе, противодействующей Евросоюзу, НАТО и американской экономике", - заключил Бифолки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241103/tramp-1981738622.html

https://ria.ru/20241103/vybory-1981665664.html

европа

украина

китай

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европа, украина, китай, камала харрис, дональд трамп, брикс, нато, выборы президента сша — 2024, в мире