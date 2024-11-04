https://ria.ru/20241104/telegraph-1981771302.html
Бывшую базу британских ВВС расширят для беженцев, пишут СМИ
Бывшую базу британских ВВС расширят для беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2024
Бывшую базу британских ВВС расширят для беженцев, пишут СМИ
Бывшую базу британских ВВС Уэтерсфилд, ныне используемую в качестве лагеря для беженцев, планируют расширить с целью принять на ней больше беженцев, пишет... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:43
2024-11-04T10:43
2024-11-04T10:43
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывшую базу британских ВВС Уэтерсфилд, ныне используемую в качестве лагеря для беженцев, планируют расширить с целью принять на ней больше беженцев, пишет издание Telegraph. Ранее в конце июля издание Telegraph сообщало, что авиабазу Уэтерсфилд при правительстве лейбористов могут переоборудовать в крупную тюрьму, рассчитанную на 1,7 тысячи заключенных. "Министерство внутренних дел подтвердило, что продолжает проведение работ на базе ВВС Великобритании Уэтерсфилд недалеко от Брейнтри в Эссексе, что позволит увеличить ее пропускную способность и принять около 800 мигрантов", - сообщает издание. В публикации указывается, что на данный момент на территории авиабазы размещены 540 мигрантов. При этом со ссылкой на источники в МВД Великобритании издание подчеркивает, что конкретного решения касательно будущего авиабазы до сих пор не принято, несмотря на июльское предвыборное обещание премьер-министра Кира Стармера закрыть на ее территории лагерь для беженцев. Издание Telegraph ранее писало, что потенциальное переоборудование авиабазы Уэтерсфилд - часть более широкого плана руководимого лейбористами минюста Великобритании по строительству новых тюрем. Ведомство, предположительно, планирует возвести в округе Брейнтри, где расположена авиабаза, две тюрьмы общей вместимостью 3430 человек - одна из них будет располагаться на территории самой авиабазы и, по данным издания, будет рассчитана на 1,7 тысячи заключенных. Стратегия, утверждает издание, разработана в свете ожидаемого роста числа заключенных в стране с 87 тысяч в 2024 году до более чем 105 тысяч к марту 2028 года и угрозы перенаселения мест лишения свободы.
https://ria.ru/20240903/britanija-1970376575.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, кир стармер, эссекс
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Эссекс
Бывшую базу британских ВВС расширят для беженцев, пишут СМИ
Telegraph: бывшую базу британских ВВС расширят, чтобы принять больше беженцев
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Бывшую базу британских ВВС Уэтерсфилд, ныне используемую в качестве лагеря для беженцев, планируют расширить с целью принять на ней больше беженцев, пишет издание Telegraph
.
Ранее в конце июля издание Telegraph сообщало, что авиабазу Уэтерсфилд при правительстве лейбористов могут переоборудовать в крупную тюрьму, рассчитанную на 1,7 тысячи заключенных.
"Министерство внутренних дел подтвердило, что продолжает проведение работ на базе ВВС Великобритании
Уэтерсфилд недалеко от Брейнтри в Эссексе
, что позволит увеличить ее пропускную способность и принять около 800 мигрантов", - сообщает издание.
В публикации указывается, что на данный момент на территории авиабазы размещены 540 мигрантов.
При этом со ссылкой на источники в МВД Великобритании издание подчеркивает, что конкретного решения касательно будущего авиабазы до сих пор не принято, несмотря на июльское предвыборное обещание премьер-министра Кира Стармера
закрыть на ее территории лагерь для беженцев.
Издание Telegraph ранее писало, что потенциальное переоборудование авиабазы Уэтерсфилд - часть более широкого плана руководимого лейбористами минюста Великобритании по строительству новых тюрем. Ведомство, предположительно, планирует возвести в округе Брейнтри, где расположена авиабаза, две тюрьмы общей вместимостью 3430 человек - одна из них будет располагаться на территории самой авиабазы и, по данным издания, будет рассчитана на 1,7 тысячи заключенных. Стратегия, утверждает издание, разработана в свете ожидаемого роста числа заключенных в стране с 87 тысяч в 2024 году до более чем 105 тысяч к марту 2028 года и угрозы перенаселения мест лишения свободы.