https://ria.ru/20241104/telegraph-1981771302.html

Бывшую базу британских ВВС расширят для беженцев, пишут СМИ

Бывшую базу британских ВВС расширят для беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2024

Бывшую базу британских ВВС расширят для беженцев, пишут СМИ

Бывшую базу британских ВВС Уэтерсфилд, ныне используемую в качестве лагеря для беженцев, планируют расширить с целью принять на ней больше беженцев, пишет... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T10:43

2024-11-04T10:43

2024-11-04T10:43

в мире

великобритания

кир стармер

эссекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149580/36/1495803633_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_3d3a29619ca797d8da2eb6cf0f7c1202.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бывшую базу британских ВВС Уэтерсфилд, ныне используемую в качестве лагеря для беженцев, планируют расширить с целью принять на ней больше беженцев, пишет издание Telegraph. Ранее в конце июля издание Telegraph сообщало, что авиабазу Уэтерсфилд при правительстве лейбористов могут переоборудовать в крупную тюрьму, рассчитанную на 1,7 тысячи заключенных. "Министерство внутренних дел подтвердило, что продолжает проведение работ на базе ВВС Великобритании Уэтерсфилд недалеко от Брейнтри в Эссексе, что позволит увеличить ее пропускную способность и принять около 800 мигрантов", - сообщает издание. В публикации указывается, что на данный момент на территории авиабазы размещены 540 мигрантов. При этом со ссылкой на источники в МВД Великобритании издание подчеркивает, что конкретного решения касательно будущего авиабазы до сих пор не принято, несмотря на июльское предвыборное обещание премьер-министра Кира Стармера закрыть на ее территории лагерь для беженцев. Издание Telegraph ранее писало, что потенциальное переоборудование авиабазы Уэтерсфилд - часть более широкого плана руководимого лейбористами минюста Великобритании по строительству новых тюрем. Ведомство, предположительно, планирует возвести в округе Брейнтри, где расположена авиабаза, две тюрьмы общей вместимостью 3430 человек - одна из них будет располагаться на территории самой авиабазы и, по данным издания, будет рассчитана на 1,7 тысячи заключенных. Стратегия, утверждает издание, разработана в свете ожидаемого роста числа заключенных в стране с 87 тысяч в 2024 году до более чем 105 тысяч к марту 2028 года и угрозы перенаселения мест лишения свободы.

https://ria.ru/20240903/britanija-1970376575.html

https://ria.ru/20241005/la-mansh-1976515408.html

великобритания

эссекс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, кир стармер, эссекс