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Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи
Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи - РИА Новости, 04.11.2024
Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи
Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства примут решения о создании комфортных тарифов мобильной связи, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:24
2024-11-04T18:24
2024-11-04T18:24
россия
белоруссия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства примут решения о создании комфортных тарифов мобильной связи, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 5 ноября посетит Белоруссию и примет участие в заседании Совета министров Союзного государства. "Планируется принятие решений о внедрении единых правил в области защиты прав потребителей, создании комфортных тарифов для пользователей мобильной связи, развитии пригородного железнодорожного сообщения", - следует из сообщения пресс-службы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, михаил мишустин
Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин
Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи
Совет министров Союзного государства примет решения по тарифам мобильной связи