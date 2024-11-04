https://ria.ru/20241104/tarify-1981820496.html

Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи

Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи - РИА Новости, 04.11.2024

Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи

Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства примут решения о создании комфортных тарифов мобильной связи, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:24

2024-11-04T18:24

2024-11-04T18:24

россия

белоруссия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства примут решения о создании комфортных тарифов мобильной связи, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 5 ноября посетит Белоруссию и примет участие в заседании Совета министров Союзного государства. "Планируется принятие решений о внедрении единых правил в области защиты прав потребителей, создании комфортных тарифов для пользователей мобильной связи, развитии пригородного железнодорожного сообщения", - следует из сообщения пресс-службы.

https://ria.ru/20241020/rouming-1978965350.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, михаил мишустин