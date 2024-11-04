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Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи - РИА Новости, 04.11.2024
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18:24 04.11.2024
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Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи
Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи - РИА Новости, 04.11.2024
Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи
Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства примут решения о создании комфортных тарифов мобильной связи, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:24
2024-11-04T18:24
россия
белоруссия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства примут решения о создании комфортных тарифов мобильной связи, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 5 ноября посетит Белоруссию и примет участие в заседании Совета министров Союзного государства. "Планируется принятие решений о внедрении единых правил в области защиты прав потребителей, создании комфортных тарифов для пользователей мобильной связи, развитии пригородного железнодорожного сообщения", - следует из сообщения пресс-службы.
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россия, белоруссия, михаил мишустин
Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин
Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи

Совет министров Союзного государства примет решения по тарифам мобильной связи

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон в руках у мужчины
Смартфон в руках у мужчины - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства примут решения о создании комфортных тарифов мобильной связи, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 5 ноября посетит Белоруссию и примет участие в заседании Совета министров Союзного государства.
«
"Планируется принятие решений о внедрении единых правил в области защиты прав потребителей, создании комфортных тарифов для пользователей мобильной связи, развитии пригородного железнодорожного сообщения", - следует из сообщения пресс-службы.
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