https://ria.ru/20241104/taksi-1981747523.html
Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси
Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси - РИА Новости, 04.11.2024
Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси
Массовый перевод российского таксопарка на китайские автомобили приведет к дальнейшему росту цен — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T02:17
2024-11-04T02:17
2024-11-04T02:17
авто
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Массовый перевод российского таксопарка на китайские автомобили приведет к дальнейшему росту цен — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.По его словам, нагрузка на такси намного выше, чем на семейные или бизнес-авто, кроме того, транспортные компании из экономии закупают самые дешевые модели взамен выбывающих авто из Европы, Японии и Южной Кореи."Поэтому просадку по пробегу и времени эксплуатации без ремонта для таких машин такси можно предсказать, не боясь ошибиться", — констатирует он.Какой она будет, зависит от позиции таксопарков: если те не начнут экономить на ТО и замене расходников, срока службы китайских такси снизится на 25-40% в сравнении с прежним автопарком, заключил Максимов.
https://ria.ru/20241029/shiny-1980608262.html
европа
япония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, европа, япония, южная корея, рэу имени г. в. плеханова, такси
Авто, Европа, Япония, Южная Корея, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Такси
Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси
Доцент Максимов: перевод таксопарка на китайские автомобили вызовет рост цен