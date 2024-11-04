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Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси - РИА Новости, 04.11.2024
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02:17 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/taksi-1981747523.html
Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси
Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси - РИА Новости, 04.11.2024
Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси
Массовый перевод российского таксопарка на китайские автомобили приведет к дальнейшему росту цен — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T02:17
2024-11-04T02:17
авто
европа
япония
южная корея
рэу имени г. в. плеханова
такси
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Массовый перевод российского таксопарка на китайские автомобили приведет к дальнейшему росту цен — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.По его словам, нагрузка на такси намного выше, чем на семейные или бизнес-авто, кроме того, транспортные компании из экономии закупают самые дешевые модели взамен выбывающих авто из Европы, Японии и Южной Кореи.&quot;Поэтому просадку по пробегу и времени эксплуатации без ремонта для таких машин такси можно предсказать, не боясь ошибиться&quot;, — констатирует он.Какой она будет, зависит от позиции таксопарков: если те не начнут экономить на ТО и замене расходников, срока службы китайских такси снизится на 25-40% в сравнении с прежним автопарком, заключил Максимов.
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авто, европа, япония, южная корея, рэу имени г. в. плеханова, такси
Авто, Европа, Япония, Южная Корея, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Такси
Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси

Доцент Максимов: перевод таксопарка на китайские автомобили вызовет рост цен

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗнак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Массовый перевод российского таксопарка на китайские автомобили приведет к дальнейшему росту цен — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.
По его словам, нагрузка на такси намного выше, чем на семейные или бизнес-авто, кроме того, транспортные компании из экономии закупают самые дешевые модели взамен выбывающих авто из Европы, Японии и Южной Кореи.
«

"Поэтому просадку по пробегу и времени эксплуатации без ремонта для таких машин такси можно предсказать, не боясь ошибиться", — констатирует он.

Какой она будет, зависит от позиции таксопарков: если те не начнут экономить на ТО и замене расходников, срока службы китайских такси снизится на 25-40% в сравнении с прежним автопарком, заключил Максимов.
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АвтоЕвропаЯпонияЮжная КореяРЭУ имени Г. В. ПлехановаТакси
 
 
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