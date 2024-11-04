https://ria.ru/20241104/taksi-1981747523.html

Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси

Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси - РИА Новости, 04.11.2024

Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси

Массовый перевод российского таксопарка на китайские автомобили приведет к дальнейшему росту цен — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T02:17

2024-11-04T02:17

2024-11-04T02:17

авто

европа

япония

южная корея

рэу имени г. в. плеханова

такси

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Массовый перевод российского таксопарка на китайские автомобили приведет к дальнейшему росту цен — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.По его словам, нагрузка на такси намного выше, чем на семейные или бизнес-авто, кроме того, транспортные компании из экономии закупают самые дешевые модели взамен выбывающих авто из Европы, Японии и Южной Кореи."Поэтому просадку по пробегу и времени эксплуатации без ремонта для таких машин такси можно предсказать, не боясь ошибиться", — констатирует он.Какой она будет, зависит от позиции таксопарков: если те не начнут экономить на ТО и замене расходников, срока службы китайских такси снизится на 25-40% в сравнении с прежним автопарком, заключил Максимов.

https://ria.ru/20241029/shiny-1980608262.html

европа

япония

южная корея

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, европа, япония, южная корея, рэу имени г. в. плеханова, такси