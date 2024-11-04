https://ria.ru/20241104/taganrog-1981824910.html

В Таганроге предупредили о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды

В Таганроге предупредили о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды - РИА Новости, 04.11.2024

В Таганроге предупредили о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды

Жителям в ряде районов Таганрога в Ростовской области стоит подготовиться к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе, сообщила... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:06

2024-11-04T19:06

2024-11-04T19:06

таганрог

ростовская область

дон

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Жителям в ряде районов Таганрога в Ростовской области стоит подготовиться к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе, сообщила глава города Светлана Камбулова. "В связи с сильным ветром специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе... Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть своё жильё", - написала Камбулова в своем Telegram-канале. По ее словам, сотрудники управления защиты ЧС уже проводят подомовой обход жителей Таганрога, чьё жильё находится в неблагоприятной зоне, а мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды. "Спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурят в круглосуточном режиме", - добавила Камбулова. Ранее пресс-служба ДПЧС по Ростовской области предупреждала об ухудшении погоды в регионе со 2 ноября, в ряде районов ожидалось понижение температуры, снег, гололедица и сильный ветер. В частности, в период с 5 по 6 ноября по северу и востоку области возможно выпадение снега, образование неустойчивого снежного покрова высотой до 12 сантиметров, ночью и утром на дорогах гололедица. Также сообщалось, что в Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжится ветровой нагон воды, ожидается превышение или приближение к неблагоприятным отметкам уровня воды в районе городов Азов, Ростов-на-Дону, Аксай и Таганрог, отмечали в ведомстве.

https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981167141.html

https://ria.ru/20240925/polsha-1974554655.html

таганрог

ростовская область

дон

россия

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таганрог, ростовская область, дон, россия