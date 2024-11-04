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В Таганроге предупредили о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды - РИА Новости, 04.11.2024
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19:06 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/taganrog-1981824910.html
В Таганроге предупредили о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды
В Таганроге предупредили о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды - РИА Новости, 04.11.2024
В Таганроге предупредили о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды
Жителям в ряде районов Таганрога в Ростовской области стоит подготовиться к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе, сообщила... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:06
2024-11-04T19:06
таганрог
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Жителям в ряде районов Таганрога в Ростовской области стоит подготовиться к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе, сообщила глава города Светлана Камбулова. "В связи с сильным ветром специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе... Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть своё жильё", - написала Камбулова в своем Telegram-канале. По ее словам, сотрудники управления защиты ЧС уже проводят подомовой обход жителей Таганрога, чьё жильё находится в неблагоприятной зоне, а мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды. "Спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурят в круглосуточном режиме", - добавила Камбулова. Ранее пресс-служба ДПЧС по Ростовской области предупреждала об ухудшении погоды в регионе со 2 ноября, в ряде районов ожидалось понижение температуры, снег, гололедица и сильный ветер. В частности, в период с 5 по 6 ноября по северу и востоку области возможно выпадение снега, образование неустойчивого снежного покрова высотой до 12 сантиметров, ночью и утром на дорогах гололедица. Также сообщалось, что в Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжится ветровой нагон воды, ожидается превышение или приближение к неблагоприятным отметкам уровня воды в районе городов Азов, Ростов-на-Дону, Аксай и Таганрог, отмечали в ведомстве.
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таганрог, ростовская область, дон, россия
Таганрог, Ростовская область, Дон, Россия
В Таганроге предупредили о возможной эвакуации из-за повышения уровня воды

Глава Таганрога призвала жителей готовиться к возможной эвакуации из-за непогоды

CC BY 2.0 / Alexxx Malev / Панорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
CC BY 2.0 / Alexxx Malev /
Панорама Таганрога. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Жителям в ряде районов Таганрога в Ростовской области стоит подготовиться к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе, сообщила глава города Светлана Камбулова.
"В связи с сильным ветром специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе... Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть своё жильё", - написала Камбулова в своем Telegram-канале.
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По ее словам, сотрудники управления защиты ЧС уже проводят подомовой обход жителей Таганрога, чьё жильё находится в неблагоприятной зоне, а мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды.
"Спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурят в круглосуточном режиме", - добавила Камбулова.
Ранее пресс-служба ДПЧС по Ростовской области предупреждала об ухудшении погоды в регионе со 2 ноября, в ряде районов ожидалось понижение температуры, снег, гололедица и сильный ветер. В частности, в период с 5 по 6 ноября по северу и востоку области возможно выпадение снега, образование неустойчивого снежного покрова высотой до 12 сантиметров, ночью и утром на дорогах гололедица. Также сообщалось, что в Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжится ветровой нагон воды, ожидается превышение или приближение к неблагоприятным отметкам уровня воды в районе городов Азов, Ростов-на-Дону, Аксай и Таганрог, отмечали в ведомстве.
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