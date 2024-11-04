https://ria.ru/20241104/sud-1981761031.html

Суд обязал москвича выселить с его участка лошадь и десяток собак

Суд обязал москвича выселить с его участка лошадь и десяток собак - РИА Новости, 04.11.2024

Суд обязал москвича выселить с его участка лошадь и десяток собак

Савеловский суд Москвы обязал москвича из-за жалоб соседей выселить с его участка в ТСН лошадь и десяток собак, сказано в решении суда, которое есть в... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:26

2024-11-04T08:26

2024-11-04T08:26

происшествия

владимирская область

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы обязал москвича из-за жалоб соседей выселить с его участка в ТСН лошадь и десяток собак, сказано в решении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, ответчик живет в ТСН во Владимирской области, земля там предназначена для садоводства. Но соседи стали жаловаться на него - на участке живет лошадь и больше десятка собак. "Собаки систематически покидают территорию земельных участков ответчика, лают и пугают прохожих, в том числе - несовершеннолетних детей; помёт животных должным образом не утилизируется, что приводит к неприятному специфическому запаху, исходящему от участков ответчика, обилию мух в летний период и грызунов, заполняющих как участки ответчика, так и владения иных собственников на адрес; лай собак нарушает режим тишины в ночное время", - указано в иске. Договоры купли-продажи и ветеринарные паспорта животных он суду предоставить не смог. В итоге суд удовлетворил иск руководства ТСН. "Обязать ответчика прекратить нецелевое использование земельных участков и передать находящихся на земельных участках животных в специализированные приюты", - сказано в решении суда. Мосгорсуд согласился с ним и оно вступило в законную силу.

https://ria.ru/20240912/uchastok-1972367199.html

https://ria.ru/20240822/zhiteli-1967640674.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимирская область, московский городской суд