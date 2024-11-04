https://ria.ru/20241104/sud-1981761031.html
Суд обязал москвича выселить с его участка лошадь и десяток собак
Суд обязал москвича выселить с его участка лошадь и десяток собак - РИА Новости, 04.11.2024
Суд обязал москвича выселить с его участка лошадь и десяток собак
Савеловский суд Москвы обязал москвича из-за жалоб соседей выселить с его участка в ТСН лошадь и десяток собак, сказано в решении суда, которое есть в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:26
2024-11-04T08:26
2024-11-04T08:26
происшествия
владимирская область
московский городской суд
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы обязал москвича из-за жалоб соседей выселить с его участка в ТСН лошадь и десяток собак, сказано в решении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам дела, ответчик живет в ТСН во Владимирской области, земля там предназначена для садоводства. Но соседи стали жаловаться на него - на участке живет лошадь и больше десятка собак. "Собаки систематически покидают территорию земельных участков ответчика, лают и пугают прохожих, в том числе - несовершеннолетних детей; помёт животных должным образом не утилизируется, что приводит к неприятному специфическому запаху, исходящему от участков ответчика, обилию мух в летний период и грызунов, заполняющих как участки ответчика, так и владения иных собственников на адрес; лай собак нарушает режим тишины в ночное время", - указано в иске. Договоры купли-продажи и ветеринарные паспорта животных он суду предоставить не смог. В итоге суд удовлетворил иск руководства ТСН. "Обязать ответчика прекратить нецелевое использование земельных участков и передать находящихся на земельных участках животных в специализированные приюты", - сказано в решении суда. Мосгорсуд согласился с ним и оно вступило в законную силу.
https://ria.ru/20240912/uchastok-1972367199.html
https://ria.ru/20240822/zhiteli-1967640674.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, московский городской суд
Происшествия, Владимирская область, Московский городской суд
Суд обязал москвича выселить с его участка лошадь и десяток собак
Суд обязал москвича выселить с участка во Владимирской области лошадь и собак
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы обязал москвича из-за жалоб соседей выселить с его участка в ТСН лошадь и десяток собак, сказано в решении суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, ответчик живет в ТСН во Владимирской области
, земля там предназначена для садоводства. Но соседи стали жаловаться на него - на участке живет лошадь и больше десятка собак.
"Собаки систематически покидают территорию земельных участков ответчика, лают и пугают прохожих, в том числе - несовершеннолетних детей; помёт животных должным образом не утилизируется, что приводит к неприятному специфическому запаху, исходящему от участков ответчика, обилию мух в летний период и грызунов, заполняющих как участки ответчика, так и владения иных собственников на адрес; лай собак нарушает режим тишины в ночное время", - указано в иске.
Договоры купли-продажи и ветеринарные паспорта животных он суду предоставить не смог. В итоге суд удовлетворил иск руководства ТСН.
"Обязать ответчика прекратить нецелевое использование земельных участков и передать находящихся на земельных участках животных в специализированные приюты", - сказано в решении суда. Мосгорсуд
согласился с ним и оно вступило в законную силу.