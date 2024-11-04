https://ria.ru/20241104/su-25-1981794584.html

В Курской области уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ

В Курской области уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024

В Курской области уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:31

2024-11-04T14:31

2024-11-04T14:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-25

курская область

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиасредств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20241102/su-25-1981459774.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, курская область, россия