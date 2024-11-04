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В Курской области уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/su-25-1981794584.html
В Курской области уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ
В Курской области уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024
В Курской области уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:31
2024-11-04T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
курская область
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиасредств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20241102/su-25-1981459774.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25, Курская область, Россия
В Курской области уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ

Российские Су-25 уничтожили замаскированную технику ВСУ в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиасредств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - добавили в министерстве.
Боевая работа Су-25 в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Российские Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области
2 ноября, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-25Курская областьРоссия
 
 
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