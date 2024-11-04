США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о ядерном экспорте
Вашингтон и Сеул достигли предварительного соглашения по ядерному сотрудничеству
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о принципах ядерного экспорта и сотрудничества, говорится в опубликованном заявлении на сайте Минэнерго США.
"В соответствии с глубокими и давними отношениями между США и Республикой Корея, 1 ноября обе страны достигли важного результата, продвинув свое сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики, парафировав меморандум о взаимопонимании по принципам, касающимся ядерного экспорта и сотрудничества", - сказано в документе.
Уточняется, что стороны усилили контроль за экспортом гражданских ядерных технологий.
"Этот меморандум будет окончательно рассмотрен в столицах двух стран", - добавляется в заявлении.