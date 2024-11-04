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США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о ядерном экспорте - РИА Новости, 04.11.2024
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19:50 04.11.2024 (обновлено: 19:57 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/ssha-1981829414.html
США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о ядерном экспорте
США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о ядерном экспорте - РИА Новости, 04.11.2024
США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о ядерном экспорте
США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о принципах ядерного экспорта и сотрудничества, говорится в опубликованном заявлении на сайте Минэнерго... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:50
2024-11-04T19:57
в мире
сша
южная корея
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о принципах ядерного экспорта и сотрудничества, говорится в опубликованном заявлении на сайте Минэнерго США."В соответствии с глубокими и давними отношениями между США и Республикой Корея, 1 ноября обе страны достигли важного результата, продвинув свое сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики, парафировав меморандум о взаимопонимании по принципам, касающимся ядерного экспорта и сотрудничества", - сказано в документе.Уточняется, что стороны усилили контроль за экспортом гражданских ядерных технологий."Этот меморандум будет окончательно рассмотрен в столицах двух стран", - добавляется в заявлении.
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в мире, сша, южная корея
В мире, США, Южная Корея
США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о ядерном экспорте

Вашингтон и Сеул достигли предварительного соглашения по ядерному сотрудничеству

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о принципах ядерного экспорта и сотрудничества, говорится в опубликованном заявлении на сайте Минэнерго США.
"В соответствии с глубокими и давними отношениями между США и Республикой Корея, 1 ноября обе страны достигли важного результата, продвинув свое сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики, парафировав меморандум о взаимопонимании по принципам, касающимся ядерного экспорта и сотрудничества", - сказано в документе.
Уточняется, что стороны усилили контроль за экспортом гражданских ядерных технологий.
"Этот меморандум будет окончательно рассмотрен в столицах двух стран", - добавляется в заявлении.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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