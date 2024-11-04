https://ria.ru/20241104/ssha-1981829414.html

США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о ядерном экспорте

США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о ядерном экспорте - РИА Новости, 04.11.2024

США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о ядерном экспорте

США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о принципах ядерного экспорта и сотрудничества, говорится в опубликованном заявлении на сайте Минэнерго... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:50

2024-11-04T19:50

2024-11-04T19:57

в мире

сша

южная корея

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США и Южная Корея достигли предварительного соглашения о принципах ядерного экспорта и сотрудничества, говорится в опубликованном заявлении на сайте Минэнерго США."В соответствии с глубокими и давними отношениями между США и Республикой Корея, 1 ноября обе страны достигли важного результата, продвинув свое сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики, парафировав меморандум о взаимопонимании по принципам, касающимся ядерного экспорта и сотрудничества", - сказано в документе.Уточняется, что стороны усилили контроль за экспортом гражданских ядерных технологий."Этот меморандум будет окончательно рассмотрен в столицах двух стран", - добавляется в заявлении.

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981512506.html

сша

южная корея

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в мире, сша, южная корея