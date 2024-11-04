https://ria.ru/20241104/ssha-1981794841.html

США разместили на Ближнем Востоке шесть бомбардировщиков, пишут СМИ

США разместили на Ближнем Востоке шесть бомбардировщиков, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2024

США разместили на Ближнем Востоке шесть бомбардировщиков, пишут СМИ

Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке сразу шесть бомбардировщиков B-52 на фоне эскалации в регионе, сообщает издание Air & Space Forces Magazine со... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:33

2024-11-04T14:33

2024-11-04T14:33

в мире

ближний восток

иран

сша

али хаменеи

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

b-52

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке сразу шесть бомбардировщиков B-52 на фоне эскалации в регионе, сообщает издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на американских чиновников. В воскресенье Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило, что на Ближний Восток прибыла группа самолетов B-52, однако их число не раскрывалось. "США развертывают в общей сложности шесть B-52, дополнительное звено истребителей F-15E Strike Eagle и воздушные дозаправщики для поддержки этих самолетов", - пишет издание. Источники журнала не сообщили, где именно будут базироваться бомбардировщики, переброшенные с авиабазы Минот в штате Северная Дакота, однако, по их данным, грузовой самолет оттуда недавно приземлился в Катаре на крупнейшей авиабазе США в регионе "Аль-Удейд". Ранее Пентагон сообщал о том, что США дополнительно отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители. Эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, в то время как авианосная ударная группа во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln готовится к убытию. Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку по иранской территории. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тель-Авив и Вашингтон обязательно получат ответ на те свои действия, которые осуществляют против Ирана и фронта сопротивления.

https://ria.ru/20240803/ssha-1963801901.html

https://ria.ru/20241103/b-52-1981641665.html

ближний восток

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ближний восток, иран, сша, али хаменеи, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, b-52, f-15se