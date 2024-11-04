США разместили на Ближнем Востоке шесть бомбардировщиков, пишут СМИ
Air Space Forces Magazine: США разместили на Ближнем Востоке шесть B-52
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке сразу шесть бомбардировщиков B-52 на фоне эскалации в регионе, сообщает издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на американских чиновников.
В воскресенье Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило, что на Ближний Восток прибыла группа самолетов B-52, однако их число не раскрывалось.
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"США развертывают в общей сложности шесть B-52, дополнительное звено истребителей F-15E Strike Eagle и воздушные дозаправщики для поддержки этих самолетов", - пишет издание.
Источники журнала не сообщили, где именно будут базироваться бомбардировщики, переброшенные с авиабазы Минот в штате Северная Дакота, однако, по их данным, грузовой самолет оттуда недавно приземлился в Катаре на крупнейшей авиабазе США в регионе "Аль-Удейд".
Ранее Пентагон сообщал о том, что США дополнительно отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители. Эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, в то время как авианосная ударная группа во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln готовится к убытию.
Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку по иранской территории. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тель-Авив и Вашингтон обязательно получат ответ на те свои действия, которые осуществляют против Ирана и фронта сопротивления.