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США разместили на Ближнем Востоке шесть бомбардировщиков, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2024
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14:33 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/ssha-1981794841.html
США разместили на Ближнем Востоке шесть бомбардировщиков, пишут СМИ
США разместили на Ближнем Востоке шесть бомбардировщиков, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2024
США разместили на Ближнем Востоке шесть бомбардировщиков, пишут СМИ
Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке сразу шесть бомбардировщиков B-52 на фоне эскалации в регионе, сообщает издание Air & Space Forces Magazine со... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:33
2024-11-04T14:33
в мире
ближний восток
иран
сша
али хаменеи
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
b-52
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке сразу шесть бомбардировщиков B-52 на фоне эскалации в регионе, сообщает издание Air &amp; Space Forces Magazine со ссылкой на американских чиновников. В воскресенье Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило, что на Ближний Восток прибыла группа самолетов B-52, однако их число не раскрывалось. "США развертывают в общей сложности шесть B-52, дополнительное звено истребителей F-15E Strike Eagle и воздушные дозаправщики для поддержки этих самолетов", - пишет издание. Источники журнала не сообщили, где именно будут базироваться бомбардировщики, переброшенные с авиабазы Минот в штате Северная Дакота, однако, по их данным, грузовой самолет оттуда недавно приземлился в Катаре на крупнейшей авиабазе США в регионе "Аль-Удейд". Ранее Пентагон сообщал о том, что США дополнительно отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители. Эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, в то время как авианосная ударная группа во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln готовится к убытию. Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку по иранской территории. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тель-Авив и Вашингтон обязательно получат ответ на те свои действия, которые осуществляют против Ирана и фронта сопротивления.
https://ria.ru/20240803/ssha-1963801901.html
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ближний восток
иран
сша
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в мире, ближний восток, иран, сша, али хаменеи, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, b-52, f-15se
В мире, Ближний Восток, Иран, США, Али Хаменеи, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, B-52, F-15SE
США разместили на Ближнем Востоке шесть бомбардировщиков, пишут СМИ

Air Space Forces Magazine: США разместили на Ближнем Востоке шесть B-52

© Фото : Air Force / Matt WilliamsСтратегический бомбардировщик ВВС США B-52H
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : Air Force / Matt Williams
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке сразу шесть бомбардировщиков B-52 на фоне эскалации в регионе, сообщает издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на американских чиновников.
В воскресенье Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) сообщило, что на Ближний Восток прибыла группа самолетов B-52, однако их число не раскрывалось.
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"США развертывают в общей сложности шесть B-52, дополнительное звено истребителей F-15E Strike Eagle и воздушные дозаправщики для поддержки этих самолетов", - пишет издание.
Источники журнала не сообщили, где именно будут базироваться бомбардировщики, переброшенные с авиабазы Минот в штате Северная Дакота, однако, по их данным, грузовой самолет оттуда недавно приземлился в Катаре на крупнейшей авиабазе США в регионе "Аль-Удейд".
Ранее Пентагон сообщал о том, что США дополнительно отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители. Эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, в то время как авианосная ударная группа во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln готовится к убытию.
Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку по иранской территории. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тель-Авив и Вашингтон обязательно получат ответ на те свои действия, которые осуществляют против Ирана и фронта сопротивления.
Американские стратегические бомбардировщики B-52 Стратофортресс - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока
3 ноября, 04:43
 
В миреБлижний ВостокИранСШААли ХаменеиВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАB-52F-15SE
 
 
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