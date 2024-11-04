https://ria.ru/20241104/ssha-1981754990.html

Поведение иностранных инвесторов в США мало зависит от хозяина Белого дома

Поведение иностранных инвесторов в США мало зависит от хозяина Белого дома - РИА Новости, 04.11.2024

Поведение иностранных инвесторов в США мало зависит от хозяина Белого дома

Поведение иностранных инвесторов в США мало зависит от занимающего Белый дом президента: их вложения в американскую экономику и госдолг росли почти одинаково... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T06:16

2024-11-04T06:16

2024-11-04T06:16

китай

сша

япония

дональд трамп

джо байден

камала харрис

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Поведение иностранных инвесторов в США мало зависит от занимающего Белый дом президента: их вложения в американскую экономику и госдолг росли почти одинаково как при нынешнем лидере Джо Байдене, так и при его предшественнике Дональде Трампе, следует из анализа РИА Новости данных американских минторга и минфина. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять экс-президент Трамп, который выступает за введение пошлин на импортную продукцию, что может вынудить как американские, так и иностранные компании переносить производство в США. Демократическую - вице-президент Камала Харрис, которая занимает менее жесткую позицию в этом вопросе. Прямые инвестицииСовокупный объем прямых иностранных инвестиций в США по итогам прошлого года составлял примерно пятую часть от американского ВВП - 5,4 триллиона долларов. При последних двух президентах они росли сопоставимо: при Байдене увеличивались в среднем на 260 миллиардов долларов в год, а при Трампе - на 263 миллиарда. Однако структура этих вложений и их источники претерпели некоторые изменения. Так, резко сократились вложения в промышленность: если при Трампе в среднем в год новые инвестиции составляли 115,3 миллиарда долларов, то при Байдене - 76,6 миллиарда. При этом в прошлом году их объем упал до минимума с 2014 года (более ранних данных нет) - 42,9 миллиарда долларов. Похожая ситуация с добывающей промышленностью - среднегодовые иностранные инвестиции в этот сектор сократились вдвое - до 2,3 миллиарда долларов с 4,7 миллиарда у Трампа. А вот вложения в розничную торговлю и сектор жилой недвижимости и лизинга, наоборот, при Байдене показали бурный рост. Среднегодовые инвестиции в розничную торговлю увеличились в 2,7 раза - до 21,9 миллиарда долларов с 8,1 миллиарда в среднем у Трампа, а в жилье и лизинг - в 1,6 раза, до 21,2 миллиарда с 13,5 миллиарда. Главными инвесторами в американскую экономику при обоих президентах были Канада (18%) и Великобритания (15,5%). Однако при Байдене Японию (7,6%) на четвертое место потеснила Франция (9%). Нидерланды же, которые при Трампе были лишь 12-ми основными инвесторами в американскую экономику, теперь стали пятыми с долей почти в 7%. Другими странами, которые стали более активны на американском рынке, в прошлом году были Швеция - на них теперь приходится 4,8% всех новых инвестиций против 2,2% у Трампа, а также Ирландия (3,9%), Южная Корея (3,8%) и ОАЭ (1,6%). Сильнее всего свою активность сократили Германия, на которую при Байдене приходится 5,9% от всех новых инвестиций против 8,3% при Трампе, а также Китай, откуда поток средств сократился более чем в шесть раз, а его доля составила 0,3% против почти 2% в среднем за 2017-2020 годы. Значительно уменьшили свои вложения в США также Швейцария, Люксембург и Япония. ГосдолгИностранцы достаточно охотно скупают и американский госдолг - по итогам августа текущего года они владели бумагами на 8,5 триллиона долларов против 6 триллионов долларов в 2016 году. При этом на фоне более высоких процентных ставок при Байдене они даже немного ускорили их покупки: портфель рос в среднем на 5% в год против 4,2% при Трампе. Однако тренд на сокращение доли вложений нерезидентов в американский госдолг, наметившийся при Трампе, продолжился и при Байдене. Если на начало 2017 года иностранцы владели 30,05% всего госдолга, а к концу 2020 года - 25,48%, то на август 2024 года их доля сократилась до 24,12%. Главным образом это происходит за счет "сброса" американских бумаг крупнейшими держателями - Японией и Китаем. Японские инвесторы при Трампе увеличили свои вложения в американские ценные бумаги на 161 миллиард долларов, однако при Байдене почти все свои приобретения распродали. Китайцы же при Трампе держали свой портфель на одном уровне, а после прихода Байдена распродали бумаг почти на 300 миллиардов долларов. А вот самым крупным покупателем госдолга США как при прошлом, так и при действующем президенте была Британия: при Трампе она нарастила свой портфель инвестиций на 223 миллиарда долларов, а при Байдене - уже на 303 миллиарда.

https://ria.ru/20241103/kharris-1981735845.html

https://ria.ru/20241104/kharris-1981750428.html

https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

китай

сша

япония

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китай, сша, япония, дональд трамп, джо байден, камала харрис