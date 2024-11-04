https://ria.ru/20241104/ssha-1981752572.html
Республиканцы подали в суд на семь округов Джорджии
Республиканцы подали в суд на семь округов Джорджии - РИА Новости, 04.11.2024
Республиканцы подали в суд на семь округов Джорджии
Национальный комитет Республиканской партии США подал в суд на семь округов штата Джорджия из-за приема бюллетеней в выходные, следует из судебного документа. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T04:40
2024-11-04T04:40
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии США подал в суд на семь округов штата Джорджия из-за приема бюллетеней в выходные, следует из судебного документа. Согласно документу, комитет подал в суд южного округа Джорджии на округи Фултон, Де-Калб, Кобб, и еще четыре округа Джорджии в воскресенье. Как отмечается в судебном документе, эти округи предоставили возможность избирателям отдать свои бюллетени для голосования по почте в выходные и понедельник. В документе приводится статья из законодательства Джорджии, в которой указано, что предварительное голосование должно заканчиваться в пятницу. "По закону все ясно: период предварительного голосования закончился. Но это не остановило округи Фултон, Де-Калб, Кобб, Гуиннетт, Атенс-Кларк, Клэйтон и Чатем от заявления ..., что они будут принимать бюллетени в эти выходные и в понедельник. Действия округов нарушают законодательство штата", - говорится в судебном документе. Национальный комитет Республиканской партии США требует от суда запретить округам штата принимать бюллетени на избирательных участках с 2 по 4 ноября. Комментируя судебное разбирательство, издание Hill называет "поддерживающими Демократическую партию" округи, против которых республиканцы подали в суд. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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в мире, джорджия, сша, камала харрис, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Камала Харрис, Дональд Трамп
Республиканцы подали в суд на семь округов Джорджии
Республиканцы подали в суд на семь округов Джорджии из-за приема бюллетеней
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии США подал в суд на семь округов штата Джорджия из-за приема бюллетеней в выходные, следует из судебного документа.
Согласно документу, комитет подал в суд южного округа Джорджии на округи Фултон, Де-Калб, Кобб, и еще четыре округа Джорджии в воскресенье. Как отмечается в судебном документе, эти округи предоставили возможность избирателям отдать свои бюллетени для голосования по почте в выходные и понедельник. В документе приводится статья из законодательства Джорджии, в которой указано, что предварительное голосование должно заканчиваться в пятницу.
"По закону все ясно: период предварительного голосования закончился. Но это не остановило округи Фултон, Де-Калб, Кобб, Гуиннетт, Атенс-Кларк, Клэйтон и Чатем от заявления ..., что они будут принимать бюллетени в эти выходные и в понедельник. Действия округов нарушают законодательство штата", - говорится в судебном документе.
Национальный комитет Республиканской партии США требует от суда запретить округам штата принимать бюллетени на избирательных участках с 2 по 4 ноября.
Комментируя судебное разбирательство, издание Hill называет "поддерживающими Демократическую партию" округи, против которых республиканцы подали в суд.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис
, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп
. Досрочное голосование началось во многих штатах.