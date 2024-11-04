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Британия планирует запустить в космос еще один военный спутник для разведки - РИА Новости, 04.11.2024
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19:20 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/sputnik-1981826524.html
Британия планирует запустить в космос еще один военный спутник для разведки
Британия планирует запустить в космос еще один военный спутник для разведки - РИА Новости, 04.11.2024
Британия планирует запустить в космос еще один военный спутник для разведки
Великобритания планирует запустить в космос еще один собственный военный спутник для разведки в 2027 году, сообщило правительство страны. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:20
2024-11-04T19:20
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Великобритания планирует запустить в космос еще один собственный военный спутник для разведки в 2027 году, сообщило правительство страны. "Новый спутник Juno для поддержки военных операций будет разработан и построен в Великобритании… Запуск запланирован на 2027 год", - говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании. Отмечается, что создание спутника в рамках проекта на 40 миллионов фунтов стерлингов (около 51 миллиона долларов) было поручено компании Surrey Satellite Technology. В заявлении отмечается, что новый спутник будет рассчитан на усиление возможностей Великобритании в сфере разведки и наблюдения. Равно как и запущенный в августе спутник Tyche, спутник Juno будет использоваться для поддержки военных операций, мониторинга природных катастроф, картирования и других задач. В августе британское правительство сообщало, что космическое командование Великобритании провело успешный запуск первого собственного разведывательного спутника Tyche, способного делать дневные снимки и видеозаписи Земли.
https://ria.ru/20241104/japonija-1981769709.html
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великобритания, земля, в мире
Великобритания, Земля, В мире
Британия планирует запустить в космос еще один военный спутник для разведки

Британия планирует запустить в космос еще один военный спутник в 2027 году

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Великобритания планирует запустить в космос еще один собственный военный спутник для разведки в 2027 году, сообщило правительство страны.
"Новый спутник Juno для поддержки военных операций будет разработан и построен в Великобритании… Запуск запланирован на 2027 год", - говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании.
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Отмечается, что создание спутника в рамках проекта на 40 миллионов фунтов стерлингов (около 51 миллиона долларов) было поручено компании Surrey Satellite Technology.
В заявлении отмечается, что новый спутник будет рассчитан на усиление возможностей Великобритании в сфере разведки и наблюдения.
Равно как и запущенный в августе спутник Tyche, спутник Juno будет использоваться для поддержки военных операций, мониторинга природных катастроф, картирования и других задач.
В августе британское правительство сообщало, что космическое командование Великобритании провело успешный запуск первого собственного разведывательного спутника Tyche, способного делать дневные снимки и видеозаписи Земли.
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