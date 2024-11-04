https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981844194.html

"Тотальный обвал". В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

"Тотальный обвал". В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО - РИА Новости, 04.11.2024

"Тотальный обвал". В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

Украинские войска столкнулись с полных коллапсом фронта в Донбассе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:02

2024-11-04T22:02

2024-11-04T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

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россия

владимир рогов

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украинские войска столкнулись с полных коллапсом фронта в Донбассе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Текущие положение дел заключается в том, что произошел тотальный обвал фронта в Донбассе", — отметил он.По словам отставного военного, Украина фактически уже проиграла. Рационально невозможно смоделировать такой сценарий, при котором ВСУ удастся одержать вверх на поле боя, резюмировал Риттер.В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.

https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981809253.html

https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981815368.html

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в мире, донбасс, украина, россия, владимир рогов, скотт риттер, вооруженные силы украины