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"Тотальный обвал". В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО - РИА Новости, 04.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981844194.html
"Тотальный обвал". В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
"Тотальный обвал". В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО - РИА Новости, 04.11.2024
"Тотальный обвал". В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Украинские войска столкнулись с полных коллапсом фронта в Донбассе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:02
2024-11-04T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
россия
владимир рогов
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украинские войска столкнулись с полных коллапсом фронта в Донбассе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Текущие положение дел заключается в том, что произошел тотальный обвал фронта в Донбассе", — отметил он.По словам отставного военного, Украина фактически уже проиграла. Рационально невозможно смоделировать такой сценарий, при котором ВСУ удастся одержать вверх на поле боя, резюмировал Риттер.В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.
https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981809253.html
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в мире, донбасс, украина, россия, владимир рогов, скотт риттер, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Россия, Владимир Рогов, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
"Тотальный обвал". В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО

Риттер: в Донбассе фронт полностью обвалился

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия Д-20 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета орудия Д-20 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета орудия Д-20 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украинские войска столкнулись с полных коллапсом фронта в Донбассе, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Текущие положение дел заключается в том, что произошел тотальный обвал фронта в Донбассе", — отметил он.
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По словам отставного военного, Украина фактически уже проиграла. Рационально невозможно смоделировать такой сценарий, при котором ВСУ удастся одержать вверх на поле боя, резюмировал Риттер.
В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаРоссияВладимир РоговСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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