https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981787870.html

Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области

Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.11.2024

Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области

Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвали атаки в... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:28

2024-11-04T13:28

2024-11-04T13:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвали атаки в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово Курской области, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово."Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20241103/fpv-1981703698.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)