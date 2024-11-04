Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 04.11.2024 (обновлено: 13:33 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981787870.html
Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области
Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.11.2024
Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвали атаки в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:28
2024-11-04T13:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972308544_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b760223b0e7fb5e5855590628474d779.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвали атаки в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово Курской области, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово."Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20241103/fpv-1981703698.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972308544_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_e2996e398017fac1f3c71075827ab80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области

Минобороны: в Курской области ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвали атаки в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово Курской области, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.
"Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля", - говорится в сообщении министерства.
Центр подготовки операторов FPV-дронов в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
FPV-дроны из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области
3 ноября, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала