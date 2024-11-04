https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981787870.html
Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области
Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.11.2024
Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвали атаки в... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:28
2024-11-04T13:28
2024-11-04T13:33
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвали атаки в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово Курской области, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово."Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля", - говорится в сообщении министерства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области
Минобороны: в Курской области ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвали атаки в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово Курской области, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.
"Подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены два автомобиля", - говорится в сообщении министерства.