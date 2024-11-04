https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981753171.html

Группировка войск "Запад" за сутки захватила 43 украинских "опорника"

Группировка войск "Запад" за сутки захватила 43 украинских "опорника" - РИА Новости, 04.11.2024

Группировка войск "Запад" за сутки захватила 43 украинских "опорника"

Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ, уничтожили девять минометных расчетов, две станции спутниковой... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T05:08

2024-11-04T05:08

2024-11-04T05:08

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ, уничтожили девять минометных расчетов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "Мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватили 43 опорных пункта противника. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве", - сказал Бигма. Кроме того, ракетные войска группировки нанесли удар из РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации подразделений резерва 114-й бригады территориальной обороны противника, а расчеты противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника самолетного типа. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены девять минометных расчетов... Уничтожено две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА", - добавил Бигма.

https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981688760.html

https://ria.ru/20241103/vishnevoe-1981675294.html

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вооруженные силы украины, в мире