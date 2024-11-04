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Слюсарь прокомментировал предложение возглавить Ростовскую область - РИА Новости, 04.11.2024
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21:31 04.11.2024 (обновлено: 21:58 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/slyusar-1981839931.html
Слюсарь прокомментировал предложение возглавить Ростовскую область
Слюсарь прокомментировал предложение возглавить Ростовскую область - РИА Новости, 04.11.2024
Слюсарь прокомментировал предложение возглавить Ростовскую область
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал предложение возглавить Ростовскую... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:31
2024-11-04T21:58
политика
ростовская область
россия
юрий слюсарь
владимир путин
василий голубев
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал предложение возглавить Ростовскую область возможностью вернуться на малую родину. В понедельник Путин подписал указ о назначении Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Для меня это возможность вернуться на малую донскую землю, на родину, возглавить регион в этот непростой период", - сказал Слюсарь. Также гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации поблагодарил президента РФ за оказанное доверие возглавить Ростовскую область. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
https://ria.ru/20241104/putin-1981838586.html
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Слюсарь на встрече с Путиным после назначения на должность врио главы Ростовской области
Глава ОАК Слюсарь заявил на встрече с Путиным, что надеется оправдать доверие в новой должности врио губернатора Ростовской области: это большая честь
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политика, ростовская область, россия, юрий слюсарь , владимир путин, василий голубев, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Политика, Ростовская область, Россия, Юрий Слюсарь , Владимир Путин, Василий Голубев, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Слюсарь прокомментировал предложение возглавить Ростовскую область

Слюсарь: идея возглавить Ростовскую область позволит вернуться на малую родину

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал предложение возглавить Ростовскую область возможностью вернуться на малую родину.
В понедельник Путин подписал указ о назначении Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Для меня это возможность вернуться на малую донскую землю, на родину, возглавить регион в этот непростой период", - сказал Слюсарь.
Также гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации поблагодарил президента РФ за оказанное доверие возглавить Ростовскую область.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
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ПолитикаРостовская областьРоссияЮрий СлюсарьВладимир ПутинВасилий ГолубевОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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