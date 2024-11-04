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Слюсарь прокомментировал предложение возглавить Ростовскую область

Слюсарь прокомментировал предложение возглавить Ростовскую область - РИА Новости, 04.11.2024

Слюсарь прокомментировал предложение возглавить Ростовскую область

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал предложение возглавить Ростовскую... РИА Новости, 04.11.2024

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2024-11-04T21:31

2024-11-04T21:58

политика

ростовская область

россия

юрий слюсарь

владимир путин

василий голубев

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя - РИА Новости. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал предложение возглавить Ростовскую область возможностью вернуться на малую родину. В понедельник Путин подписал указ о назначении Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. "Для меня это возможность вернуться на малую донскую землю, на родину, возглавить регион в этот непростой период", - сказал Слюсарь. Также гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации поблагодарил президента РФ за оказанное доверие возглавить Ростовскую область. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.

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Слюсарь на встрече с Путиным после назначения на должность врио главы Ростовской области Глава ОАК Слюсарь заявил на встрече с Путиным, что надеется оправдать доверие в новой должности врио губернатора Ростовской области: это большая честь 2024-11-04T21:31 true PT1M07S

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политика, ростовская область, россия, юрий слюсарь , владимир путин, василий голубев, объединенная авиастроительная корпорация (оак)