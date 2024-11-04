https://ria.ru/20241104/slyusar-1981837053.html

Путин отметил вклад Слюсаря в развитие авиации в России

Путин отметил вклад Слюсаря в развитие авиации в России - РИА Новости, 04.11.2024

Путин отметил вклад Слюсаря в развитие авиации в России

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Юрия Слюсаря в развитие авиации в РФ. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T21:05

2024-11-04T21:05

2024-11-04T21:05

россия

ростовская область

ростов-на-дону

юрий слюсарь

владимир путин

василий голубев

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Юрия Слюсаря в развитие авиации в РФ. Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с главой ОАК Юрием Слюсарем и предложил ему возглавить Ростовскую область. "Юрий Борисович, мы давно с вами знакомы. С полной уверенностью могу сказать, что вы многое сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом", - сказал Путин в начале встречи. Слюсарь родился в Ростове-на-Дону, с 2009 года работал в Минпромторге РФ, занимал должности директора департамента авиационной промышленности, заместителя министра, с 2015 года - президент Объединенной авиастроительной корпорации. Ранее Василий Голубев объявил о своей отставке с поста губернатора Ростовской области в связи с переходом на другую работу.

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россия

ростовская область

ростов-на-дону

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россия, ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь , владимир путин, василий голубев, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)