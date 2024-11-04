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Путин отметил вклад Слюсаря в развитие авиации в России - РИА Новости, 04.11.2024
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21:05 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/slyusar-1981837053.html
Путин отметил вклад Слюсаря в развитие авиации в России
Путин отметил вклад Слюсаря в развитие авиации в России - РИА Новости, 04.11.2024
Путин отметил вклад Слюсаря в развитие авиации в России
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Юрия Слюсаря в развитие авиации в РФ. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:05
2024-11-04T21:05
россия
ростовская область
ростов-на-дону
юрий слюсарь
владимир путин
василий голубев
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Юрия Слюсаря в развитие авиации в РФ. Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с главой ОАК Юрием Слюсарем и предложил ему возглавить Ростовскую область. "Юрий Борисович, мы давно с вами знакомы. С полной уверенностью могу сказать, что вы многое сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом", - сказал Путин в начале встречи. Слюсарь родился в Ростове-на-Дону, с 2009 года работал в Минпромторге РФ, занимал должности директора департамента авиационной промышленности, заместителя министра, с 2015 года - президент Объединенной авиастроительной корпорации. Ранее Василий Голубев объявил о своей отставке с поста губернатора Ростовской области в связи с переходом на другую работу.
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россия
ростовская область
ростов-на-дону
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь , владимир путин, василий голубев, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь , Владимир Путин, Василий Голубев, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин отметил вклад Слюсаря в развитие авиации в России

Путин заявил, что Слюсарь сделал многое для развития авиации в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент ОАК Юрий Слюсарь
Президент ОАК Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент ОАК Юрий Слюсарь. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Юрия Слюсаря в развитие авиации в РФ.
Глава государства в понедельник провел рабочую встречу с главой ОАК Юрием Слюсарем и предложил ему возглавить Ростовскую область.
"Юрий Борисович, мы давно с вами знакомы. С полной уверенностью могу сказать, что вы многое сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом", - сказал Путин в начале встречи.
Слюсарь родился в Ростове-на-Дону, с 2009 года работал в Минпромторге РФ, занимал должности директора департамента авиационной промышленности, заместителя министра, с 2015 года - президент Объединенной авиастроительной корпорации.
Ранее Василий Голубев объявил о своей отставке с поста губернатора Ростовской области в связи с переходом на другую работу.
Президент ПАО ОАК Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин назначил Слюсаря врио губернатора Ростовской области
Вчера, 21:01
 
РоссияРостовская областьРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьВладимир ПутинВасилий ГолубевОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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