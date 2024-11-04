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Путин назначил Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Путин назначил Слюсаря врио губернатора Ростовской области - РИА Новости, 04.11.2024

Путин назначил Слюсаря врио губернатора Ростовской области

Президент Владимир Путин назначил главу ОАК Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий указ опубликовали на... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T21:01

2024-11-04T21:01

2024-11-04T22:40

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил главу ОАК Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области, соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля."Назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области", — говорится в документе.Он будет руководить регионом до вступления в должность лица, избранного главой области.Сегодня губернатор региона Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку из-за перехода на другую работу. Указ главы государства о назначении Слюсаря также принимает отставку Голубева по собственному желанию. Документ вступает в силу со дня его подписания, 4 ноября.

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политика, ростовская область, россия, юрий слюсарь , владимир путин, василий голубев