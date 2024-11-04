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Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область
Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область - РИА Новости, 04.11.2024
Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область
Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю возглавить Ростовскую область. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:58
2024-11-04T20:58
2024-11-04T21:12
политика
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владимир путин
юрий слюсарь
василий голубев
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю возглавить Ростовскую область."Есть предложение расширить вашу зону ответственности. С другого уровня поработать в Ростове, Ростовской области", - сказал Путин на встрече в Кремле.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
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Политика, Ростовская область, Россия, Ростов, Владимир Путин, Юрий Слюсарь , Василий Голубев, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область
Путин предложил гендиректору ОАК Слюсарю возглавить Ростовскую область