https://ria.ru/20241104/slyusar-1981835817.html

Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область

Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область - РИА Новости, 04.11.2024

Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область

Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю возглавить Ростовскую область. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:58

2024-11-04T20:58

2024-11-04T21:12

политика

ростовская область

россия

ростов

владимир путин

юрий слюсарь

василий голубев

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741382421_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4909bcf1dbae2a28fd911e8942c2d8e0.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю возглавить Ростовскую область."Есть предложение расширить вашу зону ответственности. С другого уровня поработать в Ростове, Ростовской области", - сказал Путин на встрече в Кремле.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20241104/slyusar-1981837053.html

ростовская область

россия

ростов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, ростовская область, россия, ростов, владимир путин, юрий слюсарь , василий голубев, объединенная авиастроительная корпорация (оак)