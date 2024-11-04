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Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область - РИА Новости, 04.11.2024
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20:58 04.11.2024 (обновлено: 21:12 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/slyusar-1981835817.html
Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область
Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область - РИА Новости, 04.11.2024
Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область
Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю возглавить Ростовскую область. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:58
2024-11-04T21:12
политика
ростовская область
россия
ростов
владимир путин
юрий слюсарь
василий голубев
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю возглавить Ростовскую область."Есть предложение расширить вашу зону ответственности. С другого уровня поработать в Ростове, Ростовской области", - сказал Путин на встрече в Кремле.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
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политика, ростовская область, россия, ростов, владимир путин, юрий слюсарь , василий голубев, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Политика, Ростовская область, Россия, Ростов, Владимир Путин, Юрий Слюсарь , Василий Голубев, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Путин предложил Слюсарю возглавить Ростовскую область

Путин предложил гендиректору ОАК Слюсарю возглавить Ростовскую область

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор, председатель правления ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь
 Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор, председатель правления ПАО ОАК Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор, председатель правления ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю возглавить Ростовскую область.
"Есть предложение расширить вашу зону ответственности. С другого уровня поработать в Ростове, Ростовской области", - сказал Путин на встрече в Кремле.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.
Президент ОАК Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин отметил вклад Слюсаря в развитие авиации в России
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ПолитикаРостовская областьРоссияРостовВладимир ПутинЮрий СлюсарьВасилий ГолубевОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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