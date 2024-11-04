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Симоньян заявила, что журналистика может быть заменена нейросетью - РИА Новости, 04.11.2024
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17:20 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/simonyan-1981813543.html
Симоньян заявила, что журналистика может быть заменена нейросетью
Симоньян заявила, что журналистика может быть заменена нейросетью - РИА Новости, 04.11.2024
Симоньян заявила, что журналистика может быть заменена нейросетью
Блогерский контент и классическая журналистка в определенном смысле могут быть заменены нейросетью, бороться с которой невозможно, заявила главный редактор... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:20
2024-11-04T17:20
технологии
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Блогерский контент и классическая журналистка в определенном смысле могут быть заменены нейросетью, бороться с которой невозможно, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на марафоне "Знание. Первые" в Сочи. В ходе марафона школьница задала Симоньян вопрос, как она относится к прогнозам о скором "вымирании" классической журналистики. "Я рву на себе волосы и посыпаю голову пеплом, потому что так и есть. Более того, журналистка в том смысле, в котором она существовала, когда я поступала на журфак, она вымерла уже. Потому что уже невозможно выделить грань между блогером и журналистом, если мы говорим всерьез", - сказала Симоньян. Она отметила несколько качественных блогерских проектов в зонах СВО, которые, по ее мнению, отличаются честностью, оперативностью и принципиальностью. Таким образом, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня", грань между классической журналистикой и пользовательским контентом стирается, однако и блогерские проекты с внедрением нейросети могут подвергнуться трансформации. "А теперь и тот и другой контент рано или поздно в определенном смысле в определенной части будет заменен нейросетями", - сказала Симоньян. На вопрос, как можно с этим бороться, она ответила, что никак. "Человечество движется туда, куда оно движется. Другое дело, что движется оно все, как мне кажется и как написано в Библии, к апокалипсису, но в любом случае так очевидно задумано, и так оно будет происходить", - заключила Симоньян. Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в Сочи в понедельник. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.
https://ria.ru/20241104/simonyan-1981809561.html
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технологии, сочи, маргарита симоньян, россия
Технологии, Сочи, Маргарита Симоньян, Россия
Симоньян заявила, что журналистика может быть заменена нейросетью

Симоньян высказала опасения из-за нейросети, которая может заменить журналистику

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Блогерский контент и классическая журналистка в определенном смысле могут быть заменены нейросетью, бороться с которой невозможно, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на марафоне "Знание. Первые" в Сочи.
В ходе марафона школьница задала Симоньян вопрос, как она относится к прогнозам о скором "вымирании" классической журналистики.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Симоньян призвала богатых людей помогать участникам СВО
Вчера, 16:32
"Я рву на себе волосы и посыпаю голову пеплом, потому что так и есть. Более того, журналистка в том смысле, в котором она существовала, когда я поступала на журфак, она вымерла уже. Потому что уже невозможно выделить грань между блогером и журналистом, если мы говорим всерьез", - сказала Симоньян.
Она отметила несколько качественных блогерских проектов в зонах СВО, которые, по ее мнению, отличаются честностью, оперативностью и принципиальностью. Таким образом, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня", грань между классической журналистикой и пользовательским контентом стирается, однако и блогерские проекты с внедрением нейросети могут подвергнуться трансформации.
"А теперь и тот и другой контент рано или поздно в определенном смысле в определенной части будет заменен нейросетями", - сказала Симоньян.
На вопрос, как можно с этим бороться, она ответила, что никак.
"Человечество движется туда, куда оно движется. Другое дело, что движется оно все, как мне кажется и как написано в Библии, к апокалипсису, но в любом случае так очевидно задумано, и так оно будет происходить", - заключила Симоньян.
Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в Сочи в понедельник. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Симоньян посоветовала экс-партнерам России привыкать к непослушному миру
27 октября, 20:43
 
ТехнологииСочиМаргарита СимоньянРоссия
 
 
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