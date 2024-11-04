https://ria.ru/20241104/simonyan-1981813543.html

Симоньян заявила, что журналистика может быть заменена нейросетью

Симоньян заявила, что журналистика может быть заменена нейросетью - РИА Новости, 04.11.2024

Симоньян заявила, что журналистика может быть заменена нейросетью

Блогерский контент и классическая журналистка в определенном смысле могут быть заменены нейросетью, бороться с которой невозможно, заявила главный редактор... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:20

2024-11-04T17:20

2024-11-04T17:20

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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Блогерский контент и классическая журналистка в определенном смысле могут быть заменены нейросетью, бороться с которой невозможно, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на марафоне "Знание. Первые" в Сочи. В ходе марафона школьница задала Симоньян вопрос, как она относится к прогнозам о скором "вымирании" классической журналистики. "Я рву на себе волосы и посыпаю голову пеплом, потому что так и есть. Более того, журналистка в том смысле, в котором она существовала, когда я поступала на журфак, она вымерла уже. Потому что уже невозможно выделить грань между блогером и журналистом, если мы говорим всерьез", - сказала Симоньян. Она отметила несколько качественных блогерских проектов в зонах СВО, которые, по ее мнению, отличаются честностью, оперативностью и принципиальностью. Таким образом, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня", грань между классической журналистикой и пользовательским контентом стирается, однако и блогерские проекты с внедрением нейросети могут подвергнуться трансформации. "А теперь и тот и другой контент рано или поздно в определенном смысле в определенной части будет заменен нейросетями", - сказала Симоньян. На вопрос, как можно с этим бороться, она ответила, что никак. "Человечество движется туда, куда оно движется. Другое дело, что движется оно все, как мне кажется и как написано в Библии, к апокалипсису, но в любом случае так очевидно задумано, и так оно будет происходить", - заключила Симоньян. Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в Сочи в понедельник. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.

https://ria.ru/20241104/simonyan-1981809561.html

https://ria.ru/20241027/simonyan-1980401266.html

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технологии, сочи, маргарита симоньян, россия