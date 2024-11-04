https://ria.ru/20241104/simonyan-1981809561.html
Симоньян призвала богатых людей помогать участникам СВО
Симоньян призвала богатых людей помогать участникам СВО - РИА Новости, 04.11.2024
Симоньян призвала богатых людей помогать участникам СВО
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на сессии в рамках марафона "Знание. Первые" в Сочи, назвала... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:32
2024-11-04T16:32
2024-11-04T16:47
общество
россия
сочи
курская область
маргарита симоньян
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СОЧИ, 4 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на сессии в рамках марафона "Знание. Первые" в Сочи, назвала обязанностью богатых людей помогать тем, кто сейчас находится в зоне спецоперации. "Я бы хотела в очередной раз обратиться к обеспеченным, богатым людям — это ваша безусловная обязанность. Это внутренний должен быть закон сейчас, пока идут боевые действия, — помогать. Помогать людям, помогать фронту, помогать подразделениям. Если не знаете как, спросите нас, у нас масса заявок проверенных от конкретных подразделений, все написано, что надо купить", — подчеркнула она.Симоньян добавила, что помощь нужна не только участникам СВО, но и жителям Курской области, Белгородской области, а также новых российских территорий. Участник марафона также спросил, что делать обществу, чтобы сохранить тонкую грань между мирной жизнью и обстановкой, в которой находятся российские военные в зоне спецоперации."Есть, безусловно, такой диссонанс у тех, кто приходит с фронта, — и у военнослужащих, и у военкоров, и даже тех гражданских, которых сейчас много, которые там работают, допустим, на стройках, восстанавливают территории, они все равно рискуют жизнью, — и тем, что здесь люди ходят в рестораны. Посмотрите, на Патриках — красиво одетые, шикарные тачки и все остальное. Понятно, что это не может не вызвать, мягко говоря, недоумения у тех людей, которые вернулись с войны", — отметила Симоньян.Она добавила, что боевые действия ведутся для сохранения мира, а задача общества — вовлекаться и помогать тем, кто сейчас находится на передовой. По словам медиаменеджера, в этом случае будет меньше недоумений и "закипающего, неприятного удивления у тех, кто возвращается с фронта".
https://ria.ru/20240520/simonyan-1947078128.html
https://ria.ru/20240915/simonyan-1972865922.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сочи, курская область, маргарита симоньян
Общество, Россия, Сочи, Курская область, Маргарита Симоньян
Симоньян призвала богатых людей помогать участникам СВО
Симоньян назвала помощь участникам спецоперации обязанностью богатых людей