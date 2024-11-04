https://ria.ru/20241104/simonjan-1981826344.html
Симоньян поделилась воспоминаниями о командировке в Чечню
Симоньян поделилась воспоминаниями о командировке в Чечню - РИА Новости, 04.11.2024
Симоньян поделилась воспоминаниями о командировке в Чечню
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая в рамках марафона "Знание.Первые" в Сочи, рассказала, что во время... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:19
2024-11-04T19:19
2024-11-04T22:03
сочи
маргарита симоньян
чеченская республика (чечня)
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая в рамках марафона "Знание.Первые" в Сочи, рассказала, что во время командировки в Чечню в период боевых действий испытала ужас, но одновременно открыла для себя новый мир человеческих отношений.Принимавшая участие в марафоне школьница задала вопрос главному редактору "России сегодня", как она решилась поехать в командировку в Чечню в разгар боевых действий, будучи девятнадцатилетним корреспондентом, и что чувствовала, находясь там."Я чувствовала ужас. Это, конечно, безусловно, очень страшно и очень опасно, я бы никому не посоветовала этого, особенного девушке, но было такое время, шла война внутри нашей страны, и я уже работала на телевидении. Так получилось, что нужно было ехать в командировку кому-то, ну, кому-то из нас, нас не так много было корреспондентов, это был небольшой телеканал краснодарский. Я сказала, что поеду я, потому что просто это профессиональный долг. Назвался груздем - полезай в кузов, раз уж ты пришел работать репортером, пришел работать на телевидение, значит, придется ездить и на войну, не только в театр, не только на паркет, но и в такие командировки. Я открыла для себя совершено новый там мир людей, человеческих отношений", - сказала Симоньян.По ее словам, работа военкора - это призвание, как у врачей или военнослужащих."Это опасно, это одна из опаснейших профессий, которую в принципе можно себе выбрать, поэтому нужно решать для себя. Но, с другой стороны, это огромное счастье - служить своей Родине, рискуя жизнью, рассказывая обществу правду, тем самым влияя на настроение, а значит, на ход истории", - сказала Симоньян.Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в Сочи. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.
https://ria.ru/20240916/simonyan-1972946854.html
https://ria.ru/20241104/moskva-1981825646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, маргарита симоньян, чеченская республика (чечня), россия
Сочи, Маргарита Симоньян, Чеченская республика (Чечня), Россия
Симоньян поделилась воспоминаниями о командировке в Чечню
Симоньян рассказала, что во время командировки в Чечню испытала ужас
СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая в рамках марафона "Знание.Первые" в Сочи, рассказала, что во время командировки в Чечню в период боевых действий испытала ужас, но одновременно открыла для себя новый мир человеческих отношений.
Принимавшая участие в марафоне школьница задала вопрос главному редактору "России сегодня", как она решилась поехать в командировку в Чечню в разгар боевых действий, будучи девятнадцатилетним корреспондентом, и что чувствовала, находясь там.
"Я чувствовала ужас. Это, конечно, безусловно, очень страшно и очень опасно, я бы никому не посоветовала этого, особенного девушке, но было такое время, шла война внутри нашей страны, и я уже работала на телевидении. Так получилось, что нужно было ехать в командировку кому-то, ну, кому-то из нас, нас не так много было корреспондентов, это был небольшой телеканал краснодарский. Я сказала, что поеду я, потому что просто это профессиональный долг. Назвался груздем - полезай в кузов, раз уж ты пришел работать репортером, пришел работать на телевидение, значит, придется ездить и на войну, не только в театр, не только на паркет, но и в такие командировки. Я открыла для себя совершено новый там мир людей, человеческих отношений", - сказала Симоньян.
По ее словам, работа военкора - это призвание, как у врачей или военнослужащих.
"Это опасно, это одна из опаснейших профессий, которую в принципе можно себе выбрать, поэтому нужно решать для себя. Но, с другой стороны, это огромное счастье - служить своей Родине, рискуя жизнью, рассказывая обществу правду, тем самым влияя на настроение, а значит, на ход истории", - сказала Симоньян.
Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в Сочи. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.