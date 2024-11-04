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Шольц призвал НАТО предоставить Киеву обещанное оружие - РИА Новости, 04.11.2024
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21:11 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/sholts-1981837697.html
Шольц призвал НАТО предоставить Киеву обещанное оружие
Шольц призвал НАТО предоставить Киеву обещанное оружие - РИА Новости, 04.11.2024
Шольц призвал НАТО предоставить Киеву обещанное оружие
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал партнёров по НАТО предоставить Киеву обещанное ранее оружие, по его мнению, это могло бы изменить "сценарий" в точках... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:11
2024-11-04T21:11
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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал партнёров по НАТО предоставить Киеву обещанное ранее оружие, по его мнению, это могло бы изменить "сценарий" в точках боестолкновений в пользу Украины. "Важно, чтобы мы и дальше продолжали оказывать Украине необходимую помощь. Германия зарекомендовала себя как партнер, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы. Это значительно улучшило бы сценарий на Украине в пользу Украины", - заявил он на совместной пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Берлине. Речь канцлера транслировалась на сайте правительства. Шольц подчеркнул в очередной раз, что возможное присоединение Украины к НАТО сейчас не является предметом разговоров, поскольку ситуация осталась "неизменной" с момента начала обсуждения. По словам канцлера, сейчас важно, чтобы на Украине не закончилось оружие. В октябре канцлер ФРГ на совместной конференции с Владимиром Зеленским в Берлине сообщил, что Германия передала Украине ранее обещанный пакет военной помощи стоимостью в 600 миллионов евро. При этом Шольц назвал данный пакет "новым", хотя передача содержащегося в нём оружия была анонсирована еще в 2023 году. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором Украины в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241024/sholts-1979928224.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, марк рютте, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО
Шольц призвал НАТО предоставить Киеву обещанное оружие

Шольц призвал страны НАТО предоставить Киеву обещанное ранее оружие

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал партнёров по НАТО предоставить Киеву обещанное ранее оружие, по его мнению, это могло бы изменить "сценарий" в точках боестолкновений в пользу Украины.
"Важно, чтобы мы и дальше продолжали оказывать Украине необходимую помощь. Германия зарекомендовала себя как партнер, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы. Это значительно улучшило бы сценарий на Украине в пользу Украины", - заявил он на совместной пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Берлине.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Украина не может стать членом НАТО во время конфликта, заявил Шольц
24 октября, 22:38
Речь канцлера транслировалась на сайте правительства.
Шольц подчеркнул в очередной раз, что возможное присоединение Украины к НАТО сейчас не является предметом разговоров, поскольку ситуация осталась "неизменной" с момента начала обсуждения. По словам канцлера, сейчас важно, чтобы на Украине не закончилось оружие.
В октябре канцлер ФРГ на совместной конференции с Владимиром Зеленским в Берлине сообщил, что Германия передала Украине ранее обещанный пакет военной помощи стоимостью в 600 миллионов евро. При этом Шольц назвал данный пакет "новым", хотя передача содержащегося в нём оружия была анонсирована еще в 2023 году.
В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором Украины в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Шольц заявил, что Германии еще долго придется поставлять оружие Украине
12 апреля, 20:25
 
В миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцМарк РюттеВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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