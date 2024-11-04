https://ria.ru/20241104/shkola-1981828523.html
В России все школы перейдут на новые учебники по обществознанию
В России все школы перейдут на новые учебники по обществознанию - РИА Новости, 04.11.2024
В России все школы перейдут на новые учебники по обществознанию
Все школы в России перейдут на новые единые учебники по обществознанию для 9-11-х классов в 2026/2027 учебном году, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:43
2024-11-04T19:43
2024-11-04T19:43
общество
россия
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сергей кравцов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Все школы в России перейдут на новые единые учебники по обществознанию для 9-11-х классов в 2026/2027 учебном году, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сейчас этот учебник проходит апробацию во всех школах страны, и со следующего учебного года, как мы и говорили, школы могут работать по этому учебнику, а через учебный год все школы страны перейдут на новый учебник по обществознанию для 9-11-х классов", - сказал министр на "Шоу со Знанием" в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". Также Кравцов презентовал новый учебник по обществознанию для 9-х классов. Ранее глава министерства сообщил, что единые учебники по обществознанию для 9-го класса появятся к концу 2024 года. Кроме того, новые учебники по истории для 5-9-х классов и учреждений СПО будут готовы до конца 2024 года, в декабре их планируется включить в федеральный перечень. Обучение по новым учебникам истории начнется с 1 сентября 2025 года. Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".
https://ria.ru/20241024/uchebnik-1979844724.html
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общество, россия, москва, сергей кравцов, манеж
Общество, Россия, Москва, Сергей Кравцов, Манеж
В России все школы перейдут на новые учебники по обществознанию
Все школы перейдут на новые учебники по обществознанию для 9-11 классов
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Все школы в России перейдут на новые единые учебники по обществознанию для 9-11-х классов в 2026/2027 учебном году, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сейчас этот учебник проходит апробацию во всех школах страны, и со следующего учебного года, как мы и говорили, школы могут работать по этому учебнику, а через учебный год все школы страны перейдут на новый учебник по обществознанию для 9-11-х классов", - сказал министр на "Шоу со Знанием" в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
Также Кравцов презентовал новый учебник по обществознанию для 9-х классов.
Ранее глава министерства сообщил, что единые учебники по обществознанию для 9-го класса появятся к концу 2024 года.
Кроме того, новые учебники по истории для 5-9-х классов и учреждений СПО будут готовы до конца 2024 года, в декабре их планируется включить в федеральный перечень. Обучение по новым учебникам истории начнется с 1 сентября 2025 года.
Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве
на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж
".