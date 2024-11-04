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Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.11.2024
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12:05 04.11.2024 (обновлено: 12:18 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/sever-1981778820.html
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.11.2024
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли свыше 25 военных в зоне действий группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:05
2024-11-04T12:18
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 25 военных в зоне действий группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ потеряли более 25 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 25 военных в зоне действий группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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