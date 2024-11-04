https://ria.ru/20241104/sever-1981778820.html

Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.11.2024

Группировка "Север" нанесла огневое поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли свыше 25 военных в зоне действий группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:05

2024-11-04T12:05

2024-11-04T12:18

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харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 25 военных в зоне действий группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html

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Варвара Скокшина

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность