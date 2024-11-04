https://ria.ru/20241104/serbiya-1981843692.html

Глава Минстроя Сербии не признал вину за гибель людей при ЧП на вокзале

Глава Минстроя Сербии не признал вину за гибель людей при ЧП на вокзале - РИА Новости, 04.11.2024

Глава Минстроя Сербии не признал вину за гибель людей при ЧП на вокзале

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, который подает в отставку из-за гибели 14 человек при обрушении козырька на... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:00

2024-11-04T22:00

2024-11-04T22:00

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БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, который подает в отставку из-за гибели 14 человек при обрушении козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября, отказался признать вину за произошедшую трагедию. "Не могу взять на себя вину за смерть 14 человек. Потому что ни я, ни люди, которые работают со мной, не несем ни капли ответственности за трагедию, которая произошла. Уверен, это покажет и расследование, которое проводит прокуратура. Как вы знаете, я первый принял вызов прокуратуры как министр во главе этого ведомства, потому что министерство хочет установить ответственных за произошедшее несчастье", - заявил Весич на внеочередной пресс-конференции в понедельник. Он отметил, что подает в отставку, чтобы подать пример и показать, что в руководстве Сербии есть люди, ощущающие личную ответственность. При этом Весич подчеркнул, что минстрой "не мог ни одним актом повлиять" на проектирование и проведение работ на железнодорожном вокзале Нови-Сада и зачитал подробный список всех официальных решений с датами и задействованных госорганов и организаций. "Я и те, кто работает со мной, сегодня оплакиваем тех людей.. Сегодня думаю о дедушке, который с двумя внучками пошел на поезд. И пока я жив, буду их оплакивать. И хотя у меня нет детей, не могу себе позволить, чтобы кто-то указывал на меня пальцем, что я виноват в смерти какого-либо ребенка", - произнес министр срывающимся голосом. Среди 14 погибших две девочки 5 и 9 лет, все они сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении 50-метрового козырька из бетона, металла и стекла проходят лечение в Университетском клиническом центре Воеводины. Глава минстроя 2 ноября заявил, что проверка строительной инспекции должна выяснить, почему обрушившийся на железнодорожном вокзале во втором по величине городе Сербии Нови-Сад бетонный козырек не был отремонтирован. По данным местных СМИ за прошедшие дни свыше 20 должностных лиц, включая главу минстроя, были опрошены правоохранительными органами по этому делу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в сербском Нови Саде, есть пострадавшие, передает Радио и телевидение Воеводины. Вокзал последнее время ремонтировался. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. Центр переливания крови в городе призвал граждан сдавать кровь пострадавшим. 2024-11-04T22:00 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, северная македония, воеводина