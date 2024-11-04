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Глава Минстроя Сербии не признал вину за гибель людей при ЧП на вокзале - РИА Новости, 04.11.2024
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22:00 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/serbiya-1981843692.html
Глава Минстроя Сербии не признал вину за гибель людей при ЧП на вокзале
Глава Минстроя Сербии не признал вину за гибель людей при ЧП на вокзале - РИА Новости, 04.11.2024
Глава Минстроя Сербии не признал вину за гибель людей при ЧП на вокзале
Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, который подает в отставку из-за гибели 14 человек при обрушении козырька на... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:00
2024-11-04T22:00
в мире
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северная македония
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БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, который подает в отставку из-за гибели 14 человек при обрушении козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября, отказался признать вину за произошедшую трагедию. "Не могу взять на себя вину за смерть 14 человек. Потому что ни я, ни люди, которые работают со мной, не несем ни капли ответственности за трагедию, которая произошла. Уверен, это покажет и расследование, которое проводит прокуратура. Как вы знаете, я первый принял вызов прокуратуры как министр во главе этого ведомства, потому что министерство хочет установить ответственных за произошедшее несчастье", - заявил Весич на внеочередной пресс-конференции в понедельник. Он отметил, что подает в отставку, чтобы подать пример и показать, что в руководстве Сербии есть люди, ощущающие личную ответственность. При этом Весич подчеркнул, что минстрой "не мог ни одним актом повлиять" на проектирование и проведение работ на железнодорожном вокзале Нови-Сада и зачитал подробный список всех официальных решений с датами и задействованных госорганов и организаций. "Я и те, кто работает со мной, сегодня оплакиваем тех людей.. Сегодня думаю о дедушке, который с двумя внучками пошел на поезд. И пока я жив, буду их оплакивать. И хотя у меня нет детей, не могу себе позволить, чтобы кто-то указывал на меня пальцем, что я виноват в смерти какого-либо ребенка", - произнес министр срывающимся голосом. Среди 14 погибших две девочки 5 и 9 лет, все они сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении 50-метрового козырька из бетона, металла и стекла проходят лечение в Университетском клиническом центре Воеводины. Глава минстроя 2 ноября заявил, что проверка строительной инспекции должна выяснить, почему обрушившийся на железнодорожном вокзале во втором по величине городе Сербии Нови-Сад бетонный козырек не был отремонтирован. По данным местных СМИ за прошедшие дни свыше 20 должностных лиц, включая главу минстроя, были опрошены правоохранительными органами по этому делу.
https://ria.ru/20241102/putin-1981492569.html
сербия
северная македония
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Обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде
Бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале в сербском Нови Саде, есть пострадавшие, передает Радио и телевидение Воеводины. Вокзал последнее время ремонтировался. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. Центр переливания крови в городе призвал граждан сдавать кровь пострадавшим.
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в мире, сербия, северная македония, воеводина
В мире, Сербия, Северная Македония, Воеводина
Глава Минстроя Сербии не признал вину за гибель людей при ЧП на вокзале

Глава Минстроя Сербии не признал вину за гибель 14 человек при ЧП на ж/д вокзале

© AP Photo / Interior Ministry of SerbiaСпасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Interior Ministry of Serbia
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад
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БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, который подает в отставку из-за гибели 14 человек при обрушении козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября, отказался признать вину за произошедшую трагедию.
"Не могу взять на себя вину за смерть 14 человек. Потому что ни я, ни люди, которые работают со мной, не несем ни капли ответственности за трагедию, которая произошла. Уверен, это покажет и расследование, которое проводит прокуратура. Как вы знаете, я первый принял вызов прокуратуры как министр во главе этого ведомства, потому что министерство хочет установить ответственных за произошедшее несчастье", - заявил Весич на внеочередной пресс-конференции в понедельник.
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Путин выразил соболезнования Вучичу из-за трагедии на вокзале в Сербии
2 ноября, 11:26
Он отметил, что подает в отставку, чтобы подать пример и показать, что в руководстве Сербии есть люди, ощущающие личную ответственность. При этом Весич подчеркнул, что минстрой "не мог ни одним актом повлиять" на проектирование и проведение работ на железнодорожном вокзале Нови-Сада и зачитал подробный список всех официальных решений с датами и задействованных госорганов и организаций.
«
"Я и те, кто работает со мной, сегодня оплакиваем тех людей.. Сегодня думаю о дедушке, который с двумя внучками пошел на поезд. И пока я жив, буду их оплакивать. И хотя у меня нет детей, не могу себе позволить, чтобы кто-то указывал на меня пальцем, что я виноват в смерти какого-либо ребенка", - произнес министр срывающимся голосом.
Среди 14 погибших две девочки 5 и 9 лет, все они сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении 50-метрового козырька из бетона, металла и стекла проходят лечение в Университетском клиническом центре Воеводины.
Глава минстроя 2 ноября заявил, что проверка строительной инспекции должна выяснить, почему обрушившийся на железнодорожном вокзале во втором по величине городе Сербии Нови-Сад бетонный козырек не был отремонтирован. По данным местных СМИ за прошедшие дни свыше 20 должностных лиц, включая главу минстроя, были опрошены правоохранительными органами по этому делу.
 
В миреСербияСеверная МакедонияВоеводина
 
 
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