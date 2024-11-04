https://ria.ru/20241104/serbiya-1981831082.html
Глава Минстроя Сербии подал в отставку после гибели людей на вокзале
Глава Минстроя Сербии подал в отставку после гибели людей на вокзале - РИА Новости, 04.11.2024
Глава Минстроя Сербии подал в отставку после гибели людей на вокзале
Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич решил подать в отставку из-за гибели 14 человек при обрушении козырька на железнодорожном... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:16
2024-11-04T20:16
2024-11-04T20:31
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БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич решил подать в отставку из-за гибели 14 человек при обрушении козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября.Среди 14 погибших две девочки 5 и 9 лет, все они сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении 50-метрового козырька из бетона, металла и стекла проходят лечение в Университетском клиническом центре Воеводины."(О своем желании - ред.) подать в отставку я сообщил в тот же день главе правительства Сербии, когда произошло несчастье в Нови-Саде. Свое намерение я сообщил и президенту республики. Хочу вас оповестить, что завтра утром официально подам в отставку с поста министра строительства, транспорта и инфраструктуры республики Сербия", - заявил Весич на внеочередной пресс-конференции в понедельник и уточнил, что когда Скупщина (парламент) констатирует его отставку, он перестанет выполнять обязанности и в техническом мандате.Глава минстроя 2 ноября заявил, что проверка строительной инспекции должна выяснить, почему обрушившийся на железнодорожном вокзале во втором по величине городе Сербии Нови-Сад бетонный козырек не был отремонтирован. По данным местных СМИ за прошедшие дни свыше 20 должностных лиц, включая главу минстроя, были опрошены правоохранительными органами по этому делу.
https://ria.ru/20241102/putin-1981492569.html
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сербия, в мире, северная македония, воеводина
Сербия, В мире, Северная Македония, Воеводина
Глава Минстроя Сербии подал в отставку после гибели людей на вокзале
Глава Минстроя Сербии подал в отставку после обрушения конструкций на вокзале
БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич решил подать в отставку из-за гибели 14 человек при обрушении козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября.
Среди 14 погибших две девочки 5 и 9 лет, все они сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии
. Еще трое получивших тяжелые травмы при обрушении 50-метрового козырька из бетона, металла и стекла проходят лечение в Университетском клиническом центре Воеводины
.
"(О своем желании - ред.) подать в отставку я сообщил в тот же день главе правительства Сербии, когда произошло несчастье в Нови-Саде. Свое намерение я сообщил и президенту республики. Хочу вас оповестить, что завтра утром официально подам в отставку с поста министра строительства, транспорта и инфраструктуры республики Сербия", - заявил Весич на внеочередной пресс-конференции в понедельник и уточнил, что когда Скупщина (парламент) констатирует его отставку, он перестанет выполнять обязанности и в техническом мандате.
Глава минстроя 2 ноября заявил, что проверка строительной инспекции должна выяснить, почему обрушившийся на железнодорожном вокзале во втором по величине городе Сербии Нови-Сад бетонный козырек не был отремонтирован. По данным местных СМИ за прошедшие дни свыше 20 должностных лиц, включая главу минстроя, были опрошены правоохранительными органами по этому делу.