https://ria.ru/20241104/serbiya-1981746579.html

Сербия опровергла слова посла Британии об освобождении Югославии украинцами

Сербия опровергла слова посла Британии об освобождении Югославии украинцами - РИА Новости, 04.11.2024

Сербия опровергла слова посла Британии об освобождении Югославии украинцами

Вице-премьер Сербии Александр Вулин категорически опроверг заявление посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Югославию во время Второй мировой войны... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T01:44

2024-11-04T01:44

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БЕЛГРАД, 4 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин категорически опроверг заявление посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Югославию во время Второй мировой войны освободили преимущественно украинцы.Празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне с участием российской делегации и посольств России и Белоруссии, членов сербского правительства состоялось 20 октября. Посол Великобритании позже выступил в блоге своего МИД с авторским текстом, в котором заявил, что 3-й Украинский фронт Красной армии был на 70% "украинским" по составу. "Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной армии в ходе освобождения Белграда, но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов. Так же как мы не считали, к каким нациям принадлежали британские пилоты, наносившие удары по Сербии в 1999 году, снова на Пасху", — цитирует Вулина его пресс-служба.Замглавы сербского правительства также опроверг слова британского дипломата о том, что переход Болгарии на сторону освободителей в 1944-м подтолкнул югославских партизан к борьбе с фашистскими оккупантами. По его словам для болгар "традиционно менять сторону" конфликта.Посольство России заявило в воскресенье, что посол Великобритании в Сербии намеренно, но безуспешно попытался принизить роль советских воинов-освободителей в освобождении Сербии во Второй мировой войне и исказить историческую правду. Дипломаты порекомендовали Фергюсону "опомниться и больше никогда не заниматься злонамеренным искажением канвы событий прошлого, причин, итогов и, главное, уроков Второй мировой войны".Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20241102/serbija-1981465152.html

https://ria.ru/20241031/vulin-1981127713.html

https://ria.ru/20241027/mikhalkov-1980393913.html

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